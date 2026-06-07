HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 7-6: Chợ đầu mối quay đầu giảm mạnh

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều giảm đáng kể.

Ngày 7-6, thông tin từ thương lái cho biết sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 19 tấn so với ba ngày trước lên 374 tấn. Giá heo mảnh được thương lái điều chỉnh giảm 2.000 đồng còn 73.000 - 78.000 đồng/kg, tùy loại.

Do giá heo mảnh giảm nên thương lái điều chỉnh thịt heo pha lóc giảm theo từ 2.000 – 5.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay, 7-6: Chợ đầu mối quay đầu giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối đều giảm

Một số mặt hàng thịt heo tại chợ đầu mối không điều chỉnh giá đợt này có nạc dăm vẫn giữ mức ổn định như ba ngày trước là 110.000 đồng/kg, ba rọi 120.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ giá thịt heo tại chợ đầu mối giảm là do nguồn cung tại chợ chợ đầu mối đang tăng cao, trong khi sức mua vẫn chưa tăng theo kịp.

Do đó, thương lái phải điều chỉnh giá thịt heo giảm để "đẩy" hàng ra đươc nhanh chóng.

Giá heo hơi hôm nay, 7-6: Chợ đầu mối quay đầu giảm mạnh - Ảnh 2.

Tạo ảnh từ AI

Còn thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi cuối tuần này vẫn ổn định. Tại khu vực miền Bắc giá heo hơi vẫn giữ mức 67.000 – 70.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 66.000 – 69.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 63.000 – 65.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 65.000 - 68.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 62.000 - 66.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo mảnh hôm nay, 31-5: Các vùng miền tiếp tục giảm

Giá heo mảnh hôm nay, 31-5: Các vùng miền tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá heo hôm nay tại các vùng miền được các công ty chăn nuôi lớn tiếp tục điều chỉnh giảm tiếp.

Giá heo hơi hôm nay, 4-6: Phía Nam có giá mới

(NLĐO) – Giá heo hơi tại khu vực phía Bắc ổn định, trong khi phía Nam được các công ty chăn nuôi điều chỉnh.

Giá heo hơi hôm nay, 27-5: Tăng giảm thất thường

(NLĐO) – Tuần qua, giá heo hơi các vùng miền đều tăng từ 1.000 – 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ tuần này giá heo hơi các khu vực đều giảm trở lại.

chợ đầu mối heo hơi giá heo TPHCM giá heo hơi hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo