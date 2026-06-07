Giá heo hơi hôm nay, 7-6: Chợ đầu mối quay đầu giảm mạnh

Ngày 7-6, thông tin từ thương lái cho biết sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 19 tấn so với ba ngày trước lên 374 tấn. Giá heo mảnh được thương lái điều chỉnh giảm 2.000 đồng còn 73.000 - 78.000 đồng/kg, tùy loại.

Do giá heo mảnh giảm nên thương lái điều chỉnh thịt heo pha lóc giảm theo từ 2.000 – 5.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối đều giảm

Một số mặt hàng thịt heo tại chợ đầu mối không điều chỉnh giá đợt này có nạc dăm vẫn giữ mức ổn định như ba ngày trước là 110.000 đồng/kg, ba rọi 120.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ giá thịt heo tại chợ đầu mối giảm là do nguồn cung tại chợ chợ đầu mối đang tăng cao, trong khi sức mua vẫn chưa tăng theo kịp.

Do đó, thương lái phải điều chỉnh giá thịt heo giảm để "đẩy" hàng ra đươc nhanh chóng.

Tạo ảnh từ AI

Còn thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi cuối tuần này vẫn ổn định. Tại khu vực miền Bắc giá heo hơi vẫn giữ mức 67.000 – 70.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 66.000 – 69.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 63.000 – 65.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 65.000 - 68.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 62.000 - 66.000 đồng/kg.