Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII

Sáng 30-3, tại phường Quy Nhơn, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Tham dự kỳ họp có đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Về phía tỉnh có các ông: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Rah Lan Chung cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã thành công, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,84%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.977 đại biểu HĐND cấp xã, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Theo ông Rah Lan Chung, trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đặt ra đối với HĐND tỉnh khóa XIII là rất lớn. Do đó, việc lựa chọn nhân sự đủ phẩm chất, năng lực để đảm nhiệm các vị trí chủ chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng các ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và các khu vực.

Ra mắt 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Rah Lan Chung đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt trong lựa chọn nhân sự, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.