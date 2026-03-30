Thời sự

Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII

Đức Anh

(NLĐO) - HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII khai mạc kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 30-3, tại phường Quy Nhơn, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân.

Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Tham dự kỳ họp có đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Về phía tỉnh có các ông: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Rah Lan Chung cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã thành công, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,84%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.977 đại biểu HĐND cấp xã, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Theo ông Rah Lan Chung, trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đặt ra đối với HĐND tỉnh khóa XIII là rất lớn. Do đó, việc lựa chọn nhân sự đủ phẩm chất, năng lực để đảm nhiệm các vị trí chủ chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng các ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và các khu vực. 

Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII - Ảnh 3.

Ra mắt 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Rah Lan Chung đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt trong lựa chọn nhân sự, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

(NLĐO) - Gia Lai ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 4 tỉnh Nam Lào, hướng tới liên kết phát triển toàn diện.

Gia Lai mạnh tay siết đầu tư công, không để thất thoát ngân sách

(NLĐO) - Trước nguy cơ lãng phí từ khâu chuẩn bị đến vận hành, Gia Lai yêu cầu siết chặt toàn diện quản lý đầu tư công.

Làng biệt lập giữa đại ngàn Gia Lai hoàn thành bầu cử sớm

(NLĐO) - Giữa vùng núi cao hiểm trở của tỉnh Gia Lai, toàn bộ 131 cử tri thôn O2, xã Vĩnh Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Ủy ban MTTQ Trung ương đảng đại biểu quốc hội
