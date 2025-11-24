Gia Lai họp khẩn, yêu cầu sơ tán dân trong đêm vì nước sông dâng cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai họp khẩn, yêu cầu sơ tán dân trong đêm vì nước sông dâng cao

Đức Anh

(NLĐO) – Trước nguy cơ nước sông lên cao, Gia Lai chỉ đạo các địa phương xung yếu di dời dân khẩn cấp, tuyệt đối không để người dân ở lại trong vùng nguy hiểm.

Chiều 24-11, UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn chỉ đạo một số phường, xã thuộc khu vực xung yếu có nguy cơ ngập trở lại buộc người dân di dời dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn nếu nước lũ dâng cao trong đêm.

Gia Lai họp khẩn, yêu cầu sơ tán dân trong đêm vì nước sông dâng cao - Ảnh 1.

Nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai ngập lụt trở lại

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, địa phương xác định những điểm xung yếu tại phường như Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và các xã khu Đông ở huyện Tuy Phước (cũ) chủ động sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.

"Với những hộ dân ở khu vực nước mấp mé vào trong sân nhà buộc phải sơ tán, tuyệt đối không để ai ở lại, đóng cửa đến ở nhà kiên cố, trụ sở phường hoặc nơi an toàn do xã, phường bố trí", ông Thanh yêu cầu.

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, các phường, xã khu vực trũng thấp chủ động thông báo người dân kê cao tài sản, di dời đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, chính quyền xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã thông báo khẩn, yêu cầu người dân kê cao đồ đạc, di chuyển các tài sản quan trọng đến nơi an toàn. Xã này yêu cầu người dân chủ động di tản sớm đến khu vực an toàn như trụ sở UBND xã, các nhà cao tầng hoặc những điểm theo hướng dẫn của chính quyền, không ở lại trong các khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Thông báo cũng nhấn mạnh đặc biệt chú ý bảo vệ người già, khuyết tật, neo đơn, tai biến và trẻ em.

Tin liên quan

“Rốn lũ” Gia Lai lại phát thông báo khẩn về nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

“Rốn lũ” Gia Lai lại phát thông báo khẩn về nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

(NLĐO) - Nước từ thượng nguồn sông Hà Thanh đang đổ về nhanh, đe dọa gây ngập sâu trên diện rộng tại “rốn lũ” xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(NLĐO) - Ngay sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Gia Lai, Bộ Công an đã điều động 260 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

TP HCM dốc sức hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau lũ

Ngoài 50 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, TP HCM còn điều xe chuyên dụng cùng tình nguyện viên xuyên đêm ra Khánh Hòa dốc sức giúp người dân tái thiết sau lũ

tỉnh Gia Lai đảm bảo an toàn sơ tán dân Phó Chủ tịch Thường trực nước lũ dâng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo