Gia Lai họp khẩn, yêu cầu sơ tán dân trong đêm vì nước sông dâng cao

Chiều 24-11, UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn chỉ đạo một số phường, xã thuộc khu vực xung yếu có nguy cơ ngập trở lại buộc người dân di dời dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn nếu nước lũ dâng cao trong đêm.

Nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai ngập lụt trở lại

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, địa phương xác định những điểm xung yếu tại phường như Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và các xã khu Đông ở huyện Tuy Phước (cũ) chủ động sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.

"Với những hộ dân ở khu vực nước mấp mé vào trong sân nhà buộc phải sơ tán, tuyệt đối không để ai ở lại, đóng cửa đến ở nhà kiên cố, trụ sở phường hoặc nơi an toàn do xã, phường bố trí", ông Thanh yêu cầu.

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, các phường, xã khu vực trũng thấp chủ động thông báo người dân kê cao tài sản, di dời đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, chính quyền xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã thông báo khẩn, yêu cầu người dân kê cao đồ đạc, di chuyển các tài sản quan trọng đến nơi an toàn. Xã này yêu cầu người dân chủ động di tản sớm đến khu vực an toàn như trụ sở UBND xã, các nhà cao tầng hoặc những điểm theo hướng dẫn của chính quyền, không ở lại trong các khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Thông báo cũng nhấn mạnh đặc biệt chú ý bảo vệ người già, khuyết tật, neo đơn, tai biến và trẻ em.