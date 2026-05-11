HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai đề xuất chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su kém hiệu quả

Đức Anh

(NLĐO) - Hơn 22.000 ha cao su ở Gia Lai chết, kém hiệu quả được đề xuất chuyển sang nông nghiệp và năng lượng để tránh lãng phí đất.

Ngày 11-5, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chủ trì buổi làm việc với 16 doanh nghiệp liên quan đến các dự án chuyển đổi diện tích cao su chết, kém phát triển.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, giai đoạn 2007-2014, tỉnh đã giao hơn 32.371 ha đất cho 44 dự án trồng cao su từ chương trình chuyển đổi rừng nghèo. 

Tuy nhiên, hiệu quả đạt thấp. Cụ thể, trong 25.529 ha đã trồng, chỉ khoảng 8.000 ha (31%) phát triển bình thường, phần lớn diện tích còn lại bị chết hoặc sinh trưởng kém. Ngoài ra, gần 3.200 ha chưa triển khai trồng và khoảng 1.900 ha đã được thu hồi, giao lại cho địa phương quản lý.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đề xuất chuyển đổi hơn 22.063 ha cao su kém hiệu quả sang các lĩnh vực khác như trồng trọt, chăn nuôi và năng lượng. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu tỉnh rà soát, xác định rõ loại đất, bảo đảm việc chuyển đổi phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp cho biết đang xây dựng phương án chuyển đổi, đồng thời kiến nghị tỉnh tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quy hoạch và cơ chế đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện dự án chuyển đổi, bảo đảm tính khả thi, không để xảy ra tình trạng "giữ đất" hoặc chuyển nhượng dự án. Các mô hình được định hướng ưu tiên là nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo chuỗi khép kín nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

- Ảnh 3.

Trong 25.529 ha cao su đã trồng ở Gia Lai, chỉ khoảng 8.000 ha (31%) phát triển bình thường, phần lớn diện tích còn lại bị chết hoặc sinh trưởng kém.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác thẩm định, kiên quyết thu hồi các dự án không hiệu quả hoặc triển khai không đúng cam kết. Các sở, ngành được yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong đánh giá, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm sớm đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Tin liên quan

Gia Lai thu hồi đất cao su kém hiệu quả để phát triển kinh tế

Gia Lai thu hồi đất cao su kém hiệu quả để phát triển kinh tế

(NLĐO) - Gia Lai đang triển khai thu hồi nhiều diện tích đất trồng cao su kém hiệu quả nhằm phục vụ các dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Báo Người Lao Động đoạt giải A viết về ngành cao su năm 2025

(NLĐO) - Năm nay, số lượng tác phẩm tham gia dự thi tăng lên, đề tài phong phú và đa dạng hơn so với 4 lần tổ chức trước.

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon

(NLĐO) – Vượt qua nhiều thách thức của năm 2025, ngành cao su dự kiến giá trị xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, tăng 3% so với năm ngoái và hướng tới nguồn thu mới

Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao Gia Lai buổi làm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo