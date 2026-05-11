Gia Lai đề xuất chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su kém hiệu quả

Ngày 11-5, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chủ trì buổi làm việc với 16 doanh nghiệp liên quan đến các dự án chuyển đổi diện tích cao su chết, kém phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, giai đoạn 2007-2014, tỉnh đã giao hơn 32.371 ha đất cho 44 dự án trồng cao su từ chương trình chuyển đổi rừng nghèo.

Tuy nhiên, hiệu quả đạt thấp. Cụ thể, trong 25.529 ha đã trồng, chỉ khoảng 8.000 ha (31%) phát triển bình thường, phần lớn diện tích còn lại bị chết hoặc sinh trưởng kém. Ngoài ra, gần 3.200 ha chưa triển khai trồng và khoảng 1.900 ha đã được thu hồi, giao lại cho địa phương quản lý.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đề xuất chuyển đổi hơn 22.063 ha cao su kém hiệu quả sang các lĩnh vực khác như trồng trọt, chăn nuôi và năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu tỉnh rà soát, xác định rõ loại đất, bảo đảm việc chuyển đổi phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp cho biết đang xây dựng phương án chuyển đổi, đồng thời kiến nghị tỉnh tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quy hoạch và cơ chế đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện dự án chuyển đổi, bảo đảm tính khả thi, không để xảy ra tình trạng "giữ đất" hoặc chuyển nhượng dự án. Các mô hình được định hướng ưu tiên là nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo chuỗi khép kín nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác thẩm định, kiên quyết thu hồi các dự án không hiệu quả hoặc triển khai không đúng cam kết. Các sở, ngành được yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong đánh giá, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm sớm đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.