Kinh tế

Báo Người Lao Động đoạt giải A viết về ngành cao su năm 2025

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Năm nay, số lượng tác phẩm tham gia dự thi tăng lên, đề tài phong phú và đa dạng hơn so với 4 lần tổ chức trước.

Chiều 26-1, tại TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Hội Nhà báo TP HCM tổ chức lễ trao Giải Báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ 5 – năm 2025. 

Theo Ban tổ chức, sau một năm triển khai, cuộc thi đã nhận được 162 tác phẩm dự thi của các tác giả đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và cộng tác viên thuộc Tập đoàn cùng các công ty thành viên.

So với 4 lần tổ chức trước, năm nay chất lượng tác phẩm được nâng cao rõ rệt. 

Nhiều loạt bài phóng sự dài kỳ (4 – 8 kỳ/tác phẩm) phản ánh sâu sắc các chủ đề như: hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; hiệu quả các dự án cao su của VRG ở nước ngoài (Campuchia, Lào); công tác chăm lo người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cùng các hoạt động an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của Tập đoàn.

Báo Người Lao Động đoạt giải A viết về ngành cao su năm 2025 - Ảnh 1.

Đại diện nhóm tác giả Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái qua) nhận giải

Từ 162 tác phẩm gửi về, Ban giám khảo đã chọn ra 49 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết để chấm giải.

Kết quả, Ban giám khảo thống nhất trao 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Giải Đặc biệt năm nay thuộc về loạt phim tài liệu "Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Đoàn kết - Quyết tâm - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững" do Báo Thanh Niên thực hiện.

Báo Người Lao Động đoạt giải A với loạt bài "Những bước đi chiến lược của ngành cao su" (5 kỳ) của nhóm tác giả Ngọc Ánh – Nguyễn Tuấn.

Năm giải A còn lại thuộc về các đơn vị: Báo Tiền Phong (2 giải), Báo Tuổi Trẻ, Báo Nông nghiệp & Môi trường, và Báo – Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích gồm: phóng sự "Cuộc sống tốt hơn nhờ cây cao su" của tác giả Thanh Nga và phóng sự truyền hình "Ấm áp 'Bữa cơm Công đoàn' giữa rừng cao su Lộc Ninh" của tác giả Nguyễn Tuấn.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), cho biết từ năm 2021, VRG đã phối hợp với Hội Nhà báo TP HCM tổ chức Giải Báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam.

Qua 5 năm tổ chức, hơn 900 tác phẩm báo chí đã tuyên truyền sinh động về quá trình phát triển của ngành cao su trong 97 năm đồng hành cùng đất nước.

Theo ông Hưng, trong thành quả chung của Tập đoàn luôn có sự đồng hành, hỗ trợ và đóng góp đầy trách nhiệm, nghĩa tình của các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Vũ Thông – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM, chúc mừng những thành tựu kinh tế ấn tượng mà tập đoàn đạt được trong năm qua và bày tỏ sự lạc quan về kế hoạch phát triển cho giai đoạn 5 năm tới.

Ông Thông đề xuất VRG nên tổ chức thêm các chuyến đi thực tế tại những đơn vị thành viên VRG. Việc tiếp cận trực tiếp cơ sở sẽ giúp các phóng viên có thêm chất liệu sinh động để tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng và sâu sát hơn về ngành cao su.

