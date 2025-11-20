Gia Lai đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng mưa lũ

Ngày 20-11, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - đã ký văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cứu đói cho người dân vùng lũ địa phương.

Lực lượng chức năng di dời người dân vùng lũ Gia Lai đến nơi an toàn

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, dự báo mưa lũ còn kéo dài 2-3 ngày tới, nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân.

Do vậy, Gia Lai thực hiện chính sách hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng đối với hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn do mưa lũ gây ra.

Toàn tỉnh Gia Lai ước tính có gần 5.000 hộ thuộc diện được hỗ trợ, con số có thể tăng thêm do nhiều khu vực phía Tây còn ngập sâu, chưa thể thống kê đầy đủ. Đối với nhà cửa bị thiệt hại, Gia Lai áp dụng mức hỗ trợ tương tự chính sách từng thực hiện trong bão số 13: 60 triệu đồng/hộ đối với nhà sập hoàn toàn; 5 triệu đồng/hộ đối với nhà tốc mái hoàn toàn…

Theo báo cáo nhanh, mưa lũ Gia Lai đã khiến 3 người chết, hơn 19.200 hộ với trên 71.000 nhân khẩu bị ngập hoặc bị cô lập. Trong đó, có khoảng 7.500 hộ bị nước dâng cao 2-3 m, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu trợ. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính đã vượt 1.000 tỉ đồng, chủ yếu là hạ tầng giao thông, thủy lợi và hoa màu bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.