Để bảo đảm an toàn cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026, UBND tỉnh Gia Lai vừa triển khai 16 dự án và phương án bố trí, ổn định dân cư tại các vùng thiên tai cho 1.861 hộ dân. Tổng kinh phí dự kiến hơn 1.840 tỉ đồng.

Bão số 13 làm sập nhiều căn nhà ởlàng chài ven biển Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai

Các khu dân cư nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt, triều cường sẽ được chuyển đến các khu tái định cư an toàn, tập trung ở các địa phương như Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Đề Gi, Quy Nhơn Đông, Ia Dreh, Ia Hiao…

Cụ thể, khu vực phía Đông tỉnh có 9 khu vực với 1.269 hộ; trong đó 907 hộ cần di dời, kinh phí dự kiến hơn 960 tỉ đồng. Khu vực phía Tây gồm 7 khu vực với 954 hộ, toàn bộ sẽ được di dời, kinh phí hơn 880 tỉ đồng. Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phụ trách khu Đông, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng phụ trách khu Tây.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường xác định ranh giới, hoàn thiện quy hoạch, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15-12. Bên cạnh đó, địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, đảm bảo điều kiện thi công thông suốt, vận động người dân chấp hành di dời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.