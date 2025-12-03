HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai di dời gần 1.900 hộ dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán 2026

Đức Anh

(NLĐO) - Gần 1.900 hộ dân Gia Lai được đưa đến khu tái định cư an toàn trước Tết, nhằm ứng phó sạt lở, ngập lụt và triều cường.

Để bảo đảm an toàn cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026, UBND tỉnh Gia Lai vừa triển khai 16 dự án và phương án bố trí, ổn định dân cư tại các vùng thiên tai cho 1.861 hộ dân. Tổng kinh phí dự kiến hơn 1.840 tỉ đồng.

Di dời hộ dân Gia Lai gần 1 . 900 Hộ trước Tết Nguyên đán 2026 Để ứng phó thiên tai - Ảnh 1.

Bão số 13 làm sập nhiều căn nhà ởlàng chài ven biển Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai

Các khu dân cư nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt, triều cường sẽ được chuyển đến các khu tái định cư an toàn, tập trung ở các địa phương như Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Đề Gi, Quy Nhơn Đông, Ia Dreh, Ia Hiao…

Cụ thể, khu vực phía Đông tỉnh có 9 khu vực với 1.269 hộ; trong đó 907 hộ cần di dời, kinh phí dự kiến hơn 960 tỉ đồng. Khu vực phía Tây gồm 7 khu vực với 954 hộ, toàn bộ sẽ được di dời, kinh phí hơn 880 tỉ đồng. Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phụ trách khu Đông, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng phụ trách khu Tây.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường xác định ranh giới, hoàn thiện quy hoạch, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15-12. Bên cạnh đó, địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, đảm bảo điều kiện thi công thông suốt, vận động người dân chấp hành di dời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng hỗ trợ gồm dân quân tự vệ, công an xã, đoàn thể… sẽ giúp mở đường, vận chuyển vật liệu và di chuyển tài sản của người dân, nhằm hoàn thành công tác di dời trước Tết Nguyên đán 2026.

Gia Lai cần di dời khẩn cấp hơn 2.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai

Gia Lai cần di dời khẩn cấp hơn 2.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai

(NLĐO) - Có 16 khu vực với hơn 2.200 hộ ở Gia Lai cần di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai, về nơi an toàn với kinh phí dự kiến trên 1.840 tỉ đồng.

Gia Lai khởi động 3 dự án đô thị - du lịch trên 8.500 tỉ đồng

(NLĐO) - Ba dự án với tổng vốn đầu tư trên 8.500 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ thu hút các tỉ phú và ngôi sao thế giới đến Gia Lai nghỉ dưỡng.

Gia Lai ứng phó bão số 15 và mưa lũ với tinh thần “đắt lo, ế mừng”

(NLĐO) - Gia Lai kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, quản lý chặt tàu thuyền và sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

nguy cơ sạt lở ban quản lý dự án tái định cư dự án đầu tư Gia Lai tết nguyên đán
