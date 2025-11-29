Gia Lai cần di dời khẩn cấp hơn 2.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai

Ngày 29-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Gia Lai cho biết đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở TN-MT Gia Lai, toàn tỉnh cần di dời khẩn cấp về thiên tai với 16 khu vực (13 dự án tập trung, 3 phương án xen ghép), tổng quy mô 2.223 hộ với 1.861 hộ cần phải di dời.



Nhà dân xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai bị sập sau bão Kalmeagi

Trong đó địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) có 9 khu vực (8 dự án tập trung, 1 phương án xen ghép), với tổng quy mô 1.269 hộ; cần di dời 907 hộ, chủ yếu sống trong khu vực ven biển, sạt lở ở xã Cát Tiến, Đề Gi, An Hòa, phường Quy Nhơn Đông...

Địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai có 7 khu vực (5 dự án tập trung và 2 phương án xen ghép), với 954 hộ cần di dời. Đây là các hộ chủ yếu sống trong vùng sạt lở xã Ia Broăi, Ia Hiao, Ia Rsươm, Ia Ly...

Theo Sở NN-MT Gia Lai, tổng kinh phí dự kiến trên 1.840 tỉ đồng, nguồn vốn từ trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Số kinh phí trên dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng (845 tỉ đồng); kinh phí hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân (256 tỉ đồng); kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng (735 tỉ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân xã Đề Gi bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Trong số các dự án trên, có nhiều công trình tái định cư được chuyển tiếp, đã có cơ sở hạ tầng, còn lại đang đầu tư xây mới, hoàn thiện và chuẩn bị đầu tư...ở trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành trước Tết Âm lịch.

