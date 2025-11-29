Gia Lai cần di dời khẩn cấp hơn 2.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Gia Lai cần di dời khẩn cấp hơn 2.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Có 16 khu vực với hơn 2.200 hộ ở Gia Lai cần di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai, về nơi an toàn với kinh phí dự kiến trên 1.840 tỉ đồng.

Ngày 29-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Gia Lai cho biết đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở TN-MT Gia Lai, toàn tỉnh cần di dời khẩn cấp về thiên tai với 16 khu vực (13 dự án tập trung, 3 phương án xen ghép), tổng quy mô 2.223 hộ với 1.861 hộ cần phải di dời.

Gia Lai cần 1 . 840 Tỉ đồng di dời khẩn cấp người dân vùng thiên tai - Ảnh 1.

Nhà dân xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai bị sập sau bão Kalmeagi

Trong đó địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) có 9 khu vực (8 dự án tập trung, 1 phương án xen ghép), với tổng quy mô 1.269 hộ; cần di dời 907 hộ, chủ yếu sống trong khu vực ven biển, sạt lở ở xã Cát Tiến, Đề Gi, An Hòa, phường Quy Nhơn Đông...

Địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai có 7 khu vực (5 dự án tập trung và 2 phương án xen ghép), với 954 hộ cần di dời. Đây là các hộ chủ yếu sống trong vùng sạt lở xã Ia Broăi, Ia Hiao, Ia Rsươm, Ia Ly...

Theo Sở NN-MT Gia Lai, tổng kinh phí dự kiến trên 1.840 tỉ đồng, nguồn vốn từ trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Số kinh phí trên dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng (845 tỉ đồng); kinh phí hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân (256 tỉ đồng); kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng (735 tỉ đồng).

Gia Lai cần 1 . 840 Tỉ đồng di dời khẩn cấp người dân vùng thiên tai - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân xã Đề Gi bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Trong số các dự án trên, có nhiều công trình tái định cư được chuyển tiếp, đã có cơ sở hạ tầng, còn lại đang đầu tư xây mới, hoàn thiện và chuẩn bị đầu tư...ở trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành trước Tết Âm lịch.

Thiên tai khiến Gia Lai thiệt hại nặng nề

Cơn bão số 13 và 14 đã khiến tỉnh Gia Lai thiệt hại nặng nề, làm 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà hỏng, ngập nước; 560 tàu bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn...Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỉ đồng. Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai buộc phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường.

Tin liên quan

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, địa phương khẩn trương khắc phục bão lũ và ứng phó đối với các đợt thiên tai tiếp theo.

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai

(NLĐO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho 4 tỉnh, thành miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Vừa trở về từ Gia Lai, Thủ tướng chủ trì hội nghị họp bàn khắc phục hậu quả thiên tai

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái cho đồng bào miền Trung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo