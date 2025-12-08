Gia Lai: Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 8-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan – Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh – xác nhận đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh thông tin một nhóm người lạ mặt đến địa phương chào mời làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Vĩnh Thạnh tuyên truyền giúp người dân nhận diện các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Theo UBND xã Vĩnh Thạnh, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là cán bộ hoặc có "quan hệ" với các cơ quan Nhà nước, tiếp cận người dân tại một số thôn, hứa hẹn "làm nhanh", "bao trọn gói", đồng thời yêu cầu người dân đặt cọc từ 30 đến 50 triệu đồng/hồ sơ.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã khẳng định nhóm người này không được giao thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào và không thuộc cơ quan Nhà nước.

UBND xã đã phát văn bản cảnh báo, yêu cầu người dân tuyệt đối không giao tiền, nộp hồ sơ hay ký giấy tờ với các đối tượng mạo danh, đồng thời chỉ tiến hành thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã theo đúng quy định.

Ông Lê Minh Thông – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh – cho biết đã có trường hợp người dân ký cam kết và đặt cọc sau khi nghe lời hứa "làm sổ đỏ nhanh", trong khi quy trình cấp giấy chứng nhận phải tuân thủ điều kiện pháp lý và phù hợp quy hoạch.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên hệ ngay Công an xã qua số điện thoại 02563.886.136 hoặc phản ánh trực tiếp để kịp thời xử lý.