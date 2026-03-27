Kinh tế

Gia Lai định vị lại du lịch, tham vọng thành trụ cột kinh tế

Đức Anh

(NLĐO) – Liên kết “rừng vàng - biển bạc” được kỳ vọng tạo đột phá, nâng tầm du lịch Gia Lai trên bản đồ điểm đến.

Chiều 27-3, tại phường Quy Nhơn, Diễn đàn "Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Diễn đàn do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, tập trung thảo luận các giải pháp định vị lại ngành du lịch trong bối cảnh phát triển mới.

Du lịch Gia Lai phát triển bền vững hướng tới trụ cột kinh tế năm 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh diễn đàn "Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng"

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cho biết việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho địa phương. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại ngành du lịch theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Tái cấu trúc không gian để khai thác lợi thế

Gia Lai mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất Gia Lai và Bình Định, có diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, giữ vai trò kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây được xem là lợi thế hiếm có để phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng.

Địa phương sở hữu hệ sinh thái đa dạng với biển, núi, cao nguyên cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Những điểm đến như Biển Hồ, Chư Đang Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hay không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này. Bên cạnh đó là hệ thống di tích Chăm Pa, nghệ thuật bài chòi và võ cổ truyền Bình Định, góp phần làm phong phú bản sắc du lịch.

Gia Lai xác định du lịch là một trong 5 trụ cột tăng trưởng giai đoạn 2025-2030, hướng đến phát triển bền vững, chuyên nghiệp. Mục tiêu đến năm 2030, địa phương đón khoảng 18,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1 triệu khách quốc tế.

Gia Lai định vị lại du lịch, hướng tới trụ cột kinh tế - Ảnh 1.

Một góc phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Liên kết vùng, tạo lực đẩy bứt phá

Để hiện thực hóa mục tiêu, Gia Lai tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch mang tính khác biệt như "rừng vàng - biển bạc", kết hợp trải nghiệm cao nguyên với nghỉ dưỡng biển. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp trải nghiệm và du lịch văn hóa - lịch sử.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường liên kết vùng và thu hút đầu tư. Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, đáng chú ý là chương trình liên kết phát triển sản phẩm "Gió đại ngàn - Sóng biển xanh", kỳ vọng mở rộng thị trường và gia tăng sức cạnh tranh.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng, quy hoạch các khu du lịch trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận du lịch địa phương vẫn còn những hạn chế như thiếu sản phẩm đột phá, sức cạnh tranh chưa cao.

Gia Lai định vị lại du lịch, hướng tới trụ cột kinh tế - Ảnh 2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại diễn đàn.

Trong thời gian tới, Gia Lai xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút nguồn lực phát triển du lịch, từng bước đưa ngành này trở thành trụ cột kinh tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng bền vững của địa phương.

Gia Lai cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư

Gia Lai cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư

Tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm trong việc cải cách thể chế, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả

Gia Lai chọn 6 doanh nghiệp quy mô tỉ USD để xây dựng thương hiệu quốc tế

(NLĐO) – Chính quyền tỉnh Gia Lai kêu gọi các doanh nghiệp sớm đầu tư tại tỉnh bởi 1-2 năm tới, các cơ hội tốt nhất sẽ không còn

Gia Lai xúc tiến gần 250 dự án, vốn đăng ký hơn 8 tỉ USD

(NLĐO) - Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư, dự kiến trao loạt dự án quy mô lớn với tổng vốn hơn 8 tỉ USD.

