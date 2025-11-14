Ngày 14-11, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo điều chỉnh tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya, theo đó các hoạt động trọng tâm của lễ hội năm nay sẽ được chuyển sang Ngày hội Di sản văn hóa nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão số 13 và sớm ổn định hoạt động du lịch – văn hóa trên địa bàn.

Gia Lai dừng lễ hội hoa dã quỳ để khắc phục hậu quả bão số 13

Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam tại Gia Lai dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 23-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Hình ảnh thiệt hại do bão số 13 sẽ được sử dụng như thông điệp xuyên suốt của sự kiện, hướng đến việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ rừng đầu nguồn, thích ứng với biến đổi khí hậu và kêu gọi cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi kinh tế.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã gây thiệt hại lớn đối với cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại nhiều khu, điểm du lịch; ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân và hoạt động dịch vụ. Tỉnh giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại, hướng dẫn doanh nghiệp khôi phục hạ tầng, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Cùng với đó, ngành du lịch được yêu cầu tăng cường quảng bá, sớm phục hồi hình ảnh "du lịch Gia Lai an toàn – thân thiện – hấp dẫn" sau bão. UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương xem xét điều chỉnh, cắt giảm quy mô hoặc tạm dừng những lễ hội không thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực cho công tác khắc phục thiên tai.

Riêng khu vực phía Tây của tỉnh, hoạt động lễ hội sẽ được điều chỉnh theo hướng gộp vào Ngày hội Di sản văn hóa, vừa bảo đảm ý nghĩa văn hóa, vừa phù hợp tình hình thực tế, tránh lãng phí nguồn lực.