Thời sự

Vừa trở về từ Gia Lai, Thủ tướng chủ trì hội nghị họp bàn khắc phục hậu quả thiên tai

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái cho đồng bào miền Trung.

Chiều 13-11, ngay sau khi trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế, động viên cấp ủy, chính quyền, người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 13 tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung.

Vừa trở về từ Gia Lai, Thủ tướng họp bàn khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đánh giá, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế, Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với "lũ chồng lũ, bão chồng bão", gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Đợt thiên tai này rất nặng nề, ước sơ bộ gây thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng, ảnh hưởng 0,2-0,4% tăng trưởng.

Riêng bão số 13 đã làm 6 người chết, 39 người bị thương; 1.279 nhà bị sập, đổ; gần 90.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập; 524 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng; hơn 54.000 lòng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng nòng cốt như quân đội, công an, y tế tiếp tục động viên gia đình có người thiệt mạng, mất tích, hỗ trợ theo phong tục địa phương; tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; ổn định tình hình nhân dân với tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, đói rét, thiếu trường, thiếu chỗ khám chữa bệnh.

Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối kinh phí dự phòng năm 2025, trên cơ sở đề xuất của các đề xuất, chậm nhất trước 12 giờ ngày 14-11 trình Chính phủ phương án hỗ trợ để lo chỗ ở cho nhân dân.

Thủ tướng lưu ý, nhân dịp này, các bên liên quan cần tái cơ cấu chỗ ở của nhân dân để tránh chỗ nguy hiểm, không ở sát mặt biển. Thủ tướng yêu cầu cùng với Trung ương, các địa phương cũng phải huy động nguồn dự trữ để hỗ trợ người dân dựng lại, sửa chữa 1.900 nhà bị sập đổ, 67.000 nhà bị tốc mái.

Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả phải vào cuộc với tinh thần "lũ rút đến đâu, khôi phục đến đó", nhanh chóng khôi phục sinh kế cho nhân dân. Các cơ quan liên quan, ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm sớm triển khai biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Ngân hàng hoãn, giãn, khoanh nợ; ngành Tài chính hoãn các khoản thuế, phí, lệ phí; ngành Bảo hiểm sớm chi trả bước đầu để doanh nghiệp khắc phục hậu quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát tình hình sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, nhất là giống cây trồng vật nuôi.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp chặt chẽ Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự thảo Nghị quyết của Chính phủ chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai...

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) – Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 1 tỉ đồng nhằm ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải nỗi lo lớn sau bão số 13 cho dân Gia Lai

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm và động viên người dân bị ảnh hưởng trong cơn bão số 13 ở Gia Lai

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) - Sự hỗ trợ thiết thực, đúng thời điểm của Báo Người Lao Động góp phần quan trọng giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 13

