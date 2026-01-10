Gia Lai hướng tới tăng trưởng 2 con số năm 2026

Chiều 10-1, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 cho các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng bão lũ, song tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP tăng 7,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với khu vực dịch vụ chiếm 38,60%, công nghiệp - xây dựng 28,62%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 28,84%.

Trong năm, tỉnh Gia Lai thu hút 192 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 160.000 tỉ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 28.400 tỉ đồng, vượt 37,8% dự toán Trung ương giao và tăng 24,1% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.700 tỉ đồng, tương đương 96,6% kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm hơn 2 tháng. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98,6%; chỉ số "Phục vụ người dân, doanh nghiệp" xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025–2030, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. HĐND tỉnh đã thông qua 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, GRDP tăng 8% và phấn đấu trên 10%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5–10,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,1 tỷ USD; thu ngân sách đạt 27.871 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,6%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43%; hoàn thành 2.000 căn hộ nhà ở xã hội; tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,2%.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai còn giao thêm 11 chỉ tiêu phấn đấu như: tổng mức bán lẻ đạt 218.700 tỉ đồng; đón 15 triệu lượt khách du lịch; thu hút 170 dự án đầu tư mới; thành lập mới 7.000 doanh nghiệp; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh các chỉ tiêu năm 2026 tuy cao nhưng là động lực để toàn tỉnh bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.