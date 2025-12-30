Gia Lai quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Ngày 30-12, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo

Những năm gần đây, Gia Lai tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính với nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính được tỉnh xác định là khâu đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã rà soát 1.713 thủ tục hành chính, tập trung vào 790 thủ tục thuộc các nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận. Kết quả, 100% thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết, với mức giảm trung bình 55,15%, vượt xa mục tiêu 30% do Chính phủ đề ra.

Đáng chú ý, đối với các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tỉnh đã ban hành quy chế liên thông, giúp rút ngắn thời gian xử lý dự án ngoài khu kinh tế từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; trong khu kinh tế giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng được rút ngắn từ 3 ngày xuống chỉ còn 3 giờ.

Năm 2025, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính "không phụ thuộc địa giới hành chính". Theo đó, 100% thủ tục có thể thực hiện tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh thông qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh ban hành Nghị quyết 09/2025/NQ-HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục trực tuyến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công số.

Đến nay, Gia Lai cung cấp 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.122 dịch vụ công một phần; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95,2%, trong đó 97,6% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.