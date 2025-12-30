Gia Lai quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Đức Anh

(NLĐO) – Với cải cách thủ tục hành chính toàn diện, Gia Lai quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngày 30-12, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Những năm gần đây, Gia Lai tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính với nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính được tỉnh xác định là khâu đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã rà soát 1.713 thủ tục hành chính, tập trung vào 790 thủ tục thuộc các nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận. Kết quả, 100% thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết, với mức giảm trung bình 55,15%, vượt xa mục tiêu 30% do Chính phủ đề ra.

Đáng chú ý, đối với các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tỉnh đã ban hành quy chế liên thông, giúp rút ngắn thời gian xử lý dự án ngoài khu kinh tế từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; trong khu kinh tế giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng được rút ngắn từ 3 ngày xuống chỉ còn 3 giờ.

Năm 2025, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính "không phụ thuộc địa giới hành chính". Theo đó, 100% thủ tục có thể thực hiện tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh thông qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh ban hành Nghị quyết 09/2025/NQ-HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục trực tuyến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công số.

Đến nay, Gia Lai cung cấp 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.122 dịch vụ công một phần; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95,2%, trong đó 97,6% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Tin liên quan

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Với công suất thiết kế 750 MW, Nhà máy điện gió Hòn Trâu được xem là dự án trọng điểm mà Gia Lai đang quyết liệt kêu gọi đầu tư.

Siêu dự án khu đô thị hơn 21.900 tỉ đồng ở Gia Lai có nhà đầu tư mới

(NLĐO) - “Siêu dự án” đô thị - du lịch quy mô gần 280 ha, tổng vốn hơn 21.900 tỉ đồng ở Gia Lai vừa có nhà đầu tư mới sau nhiều năm tạm dừng triển khai.

Gia Lai mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

(NLĐO) - Gia Lai đang đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến xuất khẩu để đưa nông sản chủ lực thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc.

thủ tục hành chính cải cách hành chính dịch vụ công thu hút đầu tư năng lực cạnh tranh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo