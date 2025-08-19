Gia Lai khởi công dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát

Ngày 19-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Đây là công trình hàng không cấp I, có tổng vốn đầu tư hơn 3.245 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 1.500 tỉ đồng, còn lại từ ngân sách địa phương.

Dự án nằm trong chuỗi công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Tham dự lễ khởi công có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết Cảng hàng không Phù Cát giữ vai trò quan trọng trong kết nối Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, thúc đẩy thương mại, du lịch, thu hút đầu tư, góp phần bảo đảm an ninh – quốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng hiện đã quá tải, đường băng xuống cấp, đặc biệt vào mùa cao điểm. Do đó, việc nâng cấp, mở rộng là yêu cầu cấp bách.

Sau khi hoàn thành (dự kiến trong 10 tháng), sân bay Phù Cát sẽ đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C (A320, A321) và có thể tiếp nhận Code E khi có nhu cầu. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tuân thủ nghiêm quy định về chất lượng, tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết

Cũng trong ngày 19-8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) với vốn đầu tư khoảng 118 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài 3,6 km, kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến cổng khu hàng không dân dụng tại phường Mũi Né.

Đây là một trong 250 công trình trọng điểm quốc gia được khánh thành, khởi công đồng loạt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.