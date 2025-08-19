Đà Nẵng khởi công khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thông xe kỹ thuật mắc xích quan trọng tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Đà Nẵng

Ngày 19-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố tổ chức Lễ Thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), phát biểu tại buổi lễ

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài khoảng 11,5 km đi qua phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng; điểm đầu tại Km66+000, tiếp giáp nút giao Hòa Liên (trùng điểm cuối của tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên), thuộc địa phận phường Liên Chiểu; điểm cuối tại Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), thuộc địa phận xã Bà Nà.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.113 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, bắt đầu triển khai từ ngày 15-9-2023, thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc vào ngày 19-8-2025 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.

Dự án được đầu tư xây dựng trên cơ sở mở rộng tuyến Hầm Hải Vân - Túy Loan đang khai thác với quy mô đường cao tốc cấp 80 - vận tốc thiết kế 80 km/giờ, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ đầu tư theo quy mô 6 làn xe.

Xe cộ nườm nượp qua tuyến cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan vào sáng 19-8

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), cho biết khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án là mắt xích quan trọng kết nối tuyến đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên và hầm Hải Vân, Quốc lộ 1 với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quốc lộ 14B, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao.

"Có được thành quả hôm nay là nhờ sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan, địa phương đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, cùng với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" vượt qua những khó khăn của các chủ thể tham gia xây dựng dự án" - ông Lê Thanh Bình bày tỏ.

Trong khi đó, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhận định việc giải phóng mặt bằng dự án được thành phố xác định là khâu then chốt thời gian qua, với hơn 60,7ha, tương đương gần 2.000 hồ sơ giải tỏa cùng hơn 3.275 ngôi mộ phải di dời.

"Lễ thông xe là dấu mốc quan trọng hướng đến việc hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc - Nam. Đà Nẵng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cũng như hiệu quả dự án để mang lại thiết thực cho người dân và đất nước" - ông Lê Quang Nam khẳng định.

Khởi công Da Nang Downtown, tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỉ đồng

Sáng 19-8, tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng cao 408m, được thiết kế lấy cảm hứng từ ngũ hành và hình ảnh áo dài trắng truyền thống. Phần đỉnh tháp tạo hình ngọn lửa, nơi ánh mặt trời chiếu qua như ngọn hải đăng. Khi đưa vào hoạt động, đây dự kiến sẽ là tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam, sau tòa nhà Landmark 81 (461m) ở TP HCM.

Mô hình Da Nang Downtown có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỉ đồng

Ngoài ra, dự án còn có hạng mục công viên văn hóa giải trí, nhà hát 9.000 m² với 4.000 chỗ ngồi, khu phố thương mại ven sông, bảo tàng, trung tâm triển lãm, công viên xanh và hệ thống dịch vụ du lịch cao cấp.

Sun Group dự kiến sẽ tổ chức sân khấu pháo hoa tại khu vực này. Bên cạnh đó, nơi đây sẽ có các show nghệ thuật ngoài trời cùng các hoạt động kinh tế đêm, kỳ vọng trở thành điểm đến sôi động hàng đầu khu vực.

Bên trong dự án là khu khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, bar, đài quan sát và khu hội nghị sự kiện, hình thành một điểm đến "all in one".

Tễ khởi công, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung, cho hay ở giai đoạn phát triển mới, Da Nang Downtown sẽ viết tiếp hành trình tâm huyết của Sun Group tại Đà Nẵng, kiến tạo một biểu tượng mới xứng tầm với thế và lực của Đà Nẵng mới, đặc biệt giúp thành phố khai thác tiềm năng kinh tế đêm để thu hút du khách trong và ngoài nước. Cùng với các công trình du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí đã được đầu tư từ trước tạo thành hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, Sun Group kỳ vọng Da Nang Downtown sẽ đưa du lịch Đà Nẵng vươn tầm, sánh ngang các trung tâm du lịch hàng đầu châu Á.

"Sự kiện hôm nay cũng là minh chứng sống động cho tinh thần mà Nghị quyết 68 về thúc đẩy kinh tế tư nhân đã đề ra, đó là khẳng định những đóng góp của doanh nghiệp tư nhân trong sự phát triển chung của địa phương" - ông Bình nhấn mạnh.

Da Nang Downtown có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỉ đồng và quy mô hơn 76ha, tọa lạc ven sông Hàn, giữa hai cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn – vị trí được ví như "trung tâm của trung tâm".

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Sáng 19-8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tổ chức Lễ Khởi công công trình Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng

Đây là dự án thành phần thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa phục vụ trực tiếp việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao – một công trình trọng điểm quốc gia, vừa góp phần phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Dự án được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt với quy mô đầu tư 4,69 ha, được quy hoạch hiện đại, đầu tư đồng bộ các hạng mục san nền; giao thông; thoát nước; cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng; cây xanh; phòng cháy chữa cháy; thông tin liên lạc; với tổng mức đầu tư hơn 76,1 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.

Phương tiện, máy móc phục vụ khởi công dự án

Khu tái định cư sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao, mà còn tạo nên diện mạo đô thị mới, góp phần kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là giấc mơ, khát vọng nhiều thế hệ; nay đã từng bước trở thành hiện thực.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công

Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối xuyên suốt đất nước, rút ngắn thời gian, nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đồng thời khẳng định ý chí, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Ông Phan Thái Bình cũng đề nghị ngưởi dân trong vùng dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, để công trình sớm thành công, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Khánh thành nhà máy điện gió hơn 1.500 tỉ đồng ở Quảng Trị

Sáng 19-8, tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Ông Quản Duy Hải, Giám đốc Công ty CP Phong điện Hải Anh - Quảng Trị, cho biết Nhà máy điện gió Hải Anh được khởi công vào tháng 12-2023 tại 2 xã Lao Bảo và Hướng Phùng.

Nhà máy điện gió Hải Anh với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đã đưa vào vận hành

Nhà máy điện gió Hải Anh có công suất 40MW với 8 trụ tua-bin, vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, sản lượng điện hàng năm khoảng 118 triệu kWh, giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2, đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 20 tỉ đồng/năm.

Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Nhà máy điện gió Hải Anh với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đã đưa vào vận hành

Tại lễ khánh thành, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết Dự án Nhà máy Điện gió Hải Anh được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 22-3-2021, khởi công 20-12-2023.

Trong quá trình triển khai, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng với quyết tâm, sáng tạo của nhà đầu tư cùng sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Lễ khởi công Nhà máy điện gió Hải Anh

Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỉ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỉ đồng/năm vào ngân sách địa phương. Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10 km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định với phương châm "đồng hành - chia sẻ - phát triển cùng doanh nghiệp", tỉnh cam kết sẽ luôn lắng nghe và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án hoạt động ổn định, bền vững.

Cầu Phước Lộc nối đôi bờ sông Trà Khúc được khánh thành

Sáng 19-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Khánh thành cầu Phước Lộc – cây cầu vòm thép đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc.

Cầu Phước Lộc trước thời điểm khánh thành

Người dân hồ hởi lưu thông qua cầu Phước Lộc

Cầu Phước Lộc có tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới bên dòng Trà Khúc, góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế – xã hội.

Cầu Phước Lộc

Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến 3,5 km; trong đó phần cầu dài 708 m, đường dẫn hai đầu dài 1,8 km. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ cuối năm 2022, nhằm kết nối Quốc lộ 24B (phía bắc sông Trà Khúc) với Tỉnh lộ ĐT.623B (phía nam).

Ngoài vai trò hạ tầng giao thông, cây cầu với kiến trúc vòm thép hiện đại còn là điểm nhấn cảnh quan, mở ra cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư vào khu vực trong thời gian tới.