Sáng 15-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện khẩn yêu cầu các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ.

Gia Lai vừa bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 13

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai, từ ngày 16-11 đến 18-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; phía Tây phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, ngập lụt như Núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), Núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc), Núi Gành (xã Đề Gi), Núi Cấm (xã Cát Tiến), Trà Cong (xã An Hòa), thôn 3 (xã Vĩnh Sơn)…

Các lực lượng chức năng được huy động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, lương thực, nhu yếu phẩm, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và sẵn sàng khắc phục sự cố. Các hồ thủy điện, thủy lợi được vận hành điều tiết để giảm lũ cho hạ du. Học sinh được chủ động cho nghỉ học khi mưa lũ lớn, đồng thời trường học có thể làm nơi sơ tán dân.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về diễn biến mưa lớn, Ban quản lý Khu kinh tế thông báo doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động, nhà xưởng và thiết bị. Các sở, ban, ngành phối hợp địa phương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.