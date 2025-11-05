Tỉnh Gia Lai họp khẩn, hỗ trợ kinh phí cho hơn 100.000 hộ dân tránh bão số 13 Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi – được dự báo là cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện trên biển Đông, sáng 5-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tuyến với 135 xã, phường để triển khai công tác ứng phó.

Người dân Gia Lai mua sắm nhu yếu phẩm trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Tại cuộc họp khẩn này, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết bão số 13 Kalmaegi có thể gây mưa rất lớn, ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Các địa phương phải kiên quyết di dời dân ở ba khu vực trọng điểm gồm: vùng ven biển, vùng có nguy cơ ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở.

Theo kế hoạch, hơn 100.000 hộ dân với khoảng 350.000 người sẽ phải sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Về chính sách hỗ trợ, tỉnh Gia Lai sẽ chi 50.000 đồng/người/ngày cho người dân di dời xen kẽ và 20.000 đồng/người/ngày cho hộ dân tiếp nhận người di dời. Trường hợp di dời tập trung, chính quyền địa phương sẽ bảo đảm đầy đủ ăn uống, nhu yếu phẩm cho người dân cho đến khi an toàn trở về.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu công an, quân đội phối hợp chặt chẽ, kiên quyết đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương phải chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình, cắt tỉa cây xanh; yêu cầu hạ toàn bộ cần cẩu tại các công trình xây dựng lớn để bảo đảm an toàn.

"Đối với nông sản, lồng bè, tài sản của người dân, cần huy động lực lượng hỗ trợ thu hồi, bảo quản tốt nhất có thể. Chính quyền phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện thiết yếu để người dân yên tâm trong thời gian bão lũ" - lãnh đạo tỉnh Gia Lai quán triệt.