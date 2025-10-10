HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Gia Lai lên đường chi viện y tế cho vùng lũ miền Bắc

Đức Anh

(NLĐO) – Đoàn công tác gồm 62 y, bác sĩ tỉnh Gia Lai đã lên đường chi viện cho các tỉnh miền Bắc đang oằn mình gánh chịu trận lũ lụt lịch sử.

Sáng 10-10, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác hỗ trợ y tế cho các địa phương miền Bắc chịu ảnh hưởng lũ lụt nặng nề.

Gia Lai lên đường chi viện y tế cho vùng lũ miền Bắc - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải), tặng quà động viên đại diện đoàn y tế. Ảnh: Thảo Khuy

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn biểu dương sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của ngành Y tế Gia Lai khi nhanh chóng triển khai lực lượng, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các địa phương bạn.

Ông mong muốn các thành viên đoàn công tác phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế các tỉnh được hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp người dân vùng ũ sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác gồm 62 viên chức y tế, được chia thành 2 đội. Mỗi đội 31 người, do Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn và Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Cát làm trưởng đoàn, trực tiếp đến hỗ trợ 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng từ ngày 11-10 đến 17-10. Giám đốc Sở Y tế Gia Lai sẽ trực tiếp tham gia và chỉ đạo hoạt động của đoàn từ ngày 11-10 đến 13-10.

Nhiệm vụ chính của đoàn là phối hợp cùng ngành y tế địa phương thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng - chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân vùng ngập lụt.

Về vật tư, tỉnh Gia Lai hỗ trợ gồm 600 kg Chloramin B từ nguồn dự trữ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 4.000 túi thuốc gia đình.

Gia Lai lên đường chi viện y tế cho vùng lũ miền Bắc - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đoàn nhân viên y tế trước giờ lên đường. Ảnh: Thảo Khuy

Song song đó, nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ, UBND tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 1 tỉ đồng cho mỗi tỉnh, gồm: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh. Như vậy, đến nay, tỉnh Gia Lai đã ủng hộ tổng cộng 10 tỉ đồng cho các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai đợt này.

Sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt

Sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt

Cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ cuộc sống người dân, sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trực thăng quân đội khẩn cấp bay thả hàng cứu trợ người dân bị lũ lụt cô lập

(NLĐO) - Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã bay cứu trợ nhân dân các xã ở tỉnh Lạng Sơn đang bị cô lập do lũ lụt

Tình quân dân nồng ấm trong lũ lụt

Không quản ngại mưa gió, bùn đất, những người lính mang trên mình màu áo xanh quen thuộc vẫn lặng lẽ làm việc, luôn tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân

