Gia Lai lên đường chi viện y tế cho vùng lũ miền Bắc

Sáng 10-10, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác hỗ trợ y tế cho các địa phương miền Bắc chịu ảnh hưởng lũ lụt nặng nề.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải), tặng quà động viên đại diện đoàn y tế. Ảnh: Thảo Khuy



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn biểu dương sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của ngành Y tế Gia Lai khi nhanh chóng triển khai lực lượng, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các địa phương bạn.

Ông mong muốn các thành viên đoàn công tác phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế các tỉnh được hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp người dân vùng ũ sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác gồm 62 viên chức y tế, được chia thành 2 đội. Mỗi đội 31 người, do Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn và Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Cát làm trưởng đoàn, trực tiếp đến hỗ trợ 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng từ ngày 11-10 đến 17-10. Giám đốc Sở Y tế Gia Lai sẽ trực tiếp tham gia và chỉ đạo hoạt động của đoàn từ ngày 11-10 đến 13-10.

Nhiệm vụ chính của đoàn là phối hợp cùng ngành y tế địa phương thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng - chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân vùng ngập lụt.

Về vật tư, tỉnh Gia Lai hỗ trợ gồm 600 kg Chloramin B từ nguồn dự trữ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 4.000 túi thuốc gia đình.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đoàn nhân viên y tế trước giờ lên đường. Ảnh: Thảo Khuy

Song song đó, nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ, UBND tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 1 tỉ đồng cho mỗi tỉnh, gồm: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh. Như vậy, đến nay, tỉnh Gia Lai đã ủng hộ tổng cộng 10 tỉ đồng cho các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai đợt này.