Tình quân dân nồng ấm trong lũ lụt

Những ngày giữa tháng 9-2025, Đông Nam Bộ bước vào mùa mưa. Những cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống đã gây ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và xã Dầu Giây nói riêng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân chưa kịp trở tay thì nước đã ngập đến bậc thềm, có nơi ngập cả sân, cả ngõ. Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh lực lượng quân sự xã Dầu Giây lội nước, bám địa bàn giúp dân khơi thông dòng chảy, di chuyển tài sản đến nơi an toàn đã để lại nhiều xúc động.

Ngay khi nắm bắt tình hình ngập ở ấp 2, ấp Trần Hưng Đạo và ấp Hưng Hiệp, ông Phạm Hồng Rông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, đã chỉ đạo huy động lực lượng, phối hợp với công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân địa phương. Các điểm ngập sâu, tuyến đường bị chia cắt đã nhanh chóng được tiếp cận, xử lý, góp phần ổn định tình hình, giảm thiểu thiệt hại.

Không quản ngại mưa gió, bùn đất, những người lính mang trên mình màu áo xanh quen thuộc vẫn lặng lẽ làm việc, luôn tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân. Đôi tay chai sạn cầm chắc cuốc, xẻng, từng nhịp dứt khoát khơi thông dòng chảy bị tắc nghẽn. Dù bùn lấm lem áo, nước ngập đến đầu gối, họ vẫn nhanh chóng di chuyển đồ đạc giúp bà con.

Lực lượng quân sự xã Dầu Giây hỗ trợ người dân đưa tài sản tới nơi an toàn

Bà Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Cúc (ấp Hưng Hiệp), nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, không giấu được sự xúc động. Bà chia sẻ: "Mưa lớn quá, điểm trường bị ngập, kéo theo bùn, rác từ lô cao su vào sân. Rất may có các chiến sĩ và người dân quanh khu vực cùng các giáo viên kịp thời dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống để nước thoát nhanh hơn. Nhà trường rất cảm kích trước sự gần gũi, sẻ chia, không quản ngại gian khó của những người lính".

Với phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ), công tác phối hợp giữa các lực lượng luôn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong xử lý tình huống thiên tai. Qua đó, khẳng định tính chủ động, linh hoạt của lực lượng quân sự địa phương trong thực hiện nhiệm vụ kép: vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh vừa tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Trong quá trình hỗ trợ người dân, lực lượng quân sự xã còn tranh thủ tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định để phòng tránh dịch bệnh phát sinh sau ngập lụt.



