Gia Lai: Nước lũ hàng chục ngày chưa rút, người dân khốn khổ

Ảnh hưởng của bão số 13 cùng đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 20-11 đã khiến Buôn Nu, xã Uar, tỉnh Gia Lai ngập sâu. Nhiều ngày qua, người dân nơi đây chịu cảnh cơ cực khi nước lũ không rút, người dân không thể về nhà.

Theo người dân địa phương, bão số 13 và đợt lũ liền sau đó đã khiến hàng trăm hộ dân ở Buôn Nu phải di dời khẩn cấp đến trường học, các cơ quan nhà nước để được an toàn.

Lũ đã qua nhiều ngày những nhiều ngôi nhà ở Buôn Nu vẫn ngập trong nước, người dân phải dựng lều ở tạm

Khoảng 15 ngày sau khi trận lũ lịch sử đi qua, chúng tôi có mặt tại Buôn Nu và ghi nhận hàng chục căn nhà vẫn bị nước ngập từ 0,5 đến 1 mét.

Căn nhà sàn chưa đầy 50 m2 của bà Siu H'Dri vẫn đang bị ngập sâu khoảng 0.5 mét trong nước. Tuy vậy, gần 19 người thuộc ba thế hệ phải chen chúc sinh hoạt tạm bợ.

Chị Siu H'Luyên, con gái bà H'Dri cho biết khi bão số 13 tới, nước lên nhanh nên chỉ kịp ôm con chạy qua nhà mẹ ở. Sau hơn 2 tuần, căn nhà của chị vẫn bị ngập sâu nên vợ chồng chị cùng 4 người con vẫn chưa thể về nhà. "Ở nhà mẹ đông, khi ngủ thì nằm chen nhau, nước sinh hoạt cũng không có nên rất bất tiện nhưng cũng phải chấp nhận vì nhà tôi vẫn ngập sâu" - chị Siu H'Luyên nói.

Nhiều nơi ở Buôn Nu vẫn ngập sâu trong nước

Căn nhà sàn chưa đầy 50 m2 của bà Siu H'Dri đang ngập trong nước nhưng vẫn là nơi sinh sống của 19 người của 3 thế hệ

Cách đó không xa, vợ chồng chị Nay H'Ri cùng 4 con nhỏ phải dựng lều ở tạm trong nhiều ngày chờ nước rút

Do nằm ở vùng trũng, nước xung quanh đã rút nhưng nhiều ngôi nhà Buôn Nu vẫn ngập trong nước

Nhiều hộ chưa thể trở về nhà

Khi chúng tôi có mặt, khoảng 30 hộ dân với 100 nhân khẩu vẫn chưa thể về nhà do nước lũ chưa rút

Bà Rơ Ô Loan cùng con cháu dựng lều ở tạm trên bãi đất trống gần ngôi nhà bị ngập

Đã nhiều ngày nay, căn lều là nơi ở tạm của một gia đình ở Buôn Nu

Còn chị Nay H'Ri thì cho biết cơn bão số 13 gia đình chị phải sơ tán đến trường học để tá túc. Khi bão lũ qua, học sinh đi học lại mà căn nhà chị vẫn ngập sâu nên gia đình phải ra bãi đất trống gần nhà dựng lều ở tạm. "Nhà tôi có 6 người, con lại còn nhỏ nên đi ở nhờ rất bất tiện nên mới ra đây dựng lều ở. Mong nước rút nhanh để tôi có thể về nhà" - chị Nay H'ri nói.



Cạnh căn lều của chị Nay'Hri, 3 căn lều khác với hàng chục nhân khẩu đang ở trong tình trạng tạm bợ, chờ nước rút để về nhà.

Hàng chục căn nhà đang chìm trong nước lũ

Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết Buôn Nu trước đây là khu vực lòng hồ trũng, khi nước lũ đổ về khiến nơi đây bị ngập sâu. Dù nước lũ rút nhưng nơi đây là vùng trũng nên nước không thể thoát. Sau khi khảo sát, chính quyền địa phương đã thống nhất mở dòng chảy để nước rút nhanh. Sau khi nước rút hoàn toàn, xã sẽ phun tiêu độc, khử trùng, huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh và ổn định đời sống.