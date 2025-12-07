HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Nước lũ hàng chục ngày chưa rút, người dân khốn khổ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nước lũ nhiều ngày không rút khiến người dân ở Gia Lai phải đi ở nhờ, vợ chồng và con nhỏ dựng lều ngoài nương rẫy để sinh sống.

Ảnh hưởng của bão số 13 cùng đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 20-11 đã khiến Buôn Nu, xã Uar, tỉnh Gia Lai ngập sâu. Nhiều ngày qua, người dân nơi đây chịu cảnh cơ cực khi nước lũ không rút, người dân không thể về nhà.

Theo người dân địa phương, bão số 13 và đợt lũ liền sau đó đã khiến hàng trăm hộ dân ở Buôn Nu phải di dời khẩn cấp đến trường học, các cơ quan nhà nước để được an toàn.

Lũ đã qua nhiều ngày những nhiều ngôi nhà ở Buôn Nu vẫn ngập trong nước, người dân phải dựng lều ở tạm

Khoảng 15 ngày sau khi trận lũ lịch sử đi qua, chúng tôi có mặt tại Buôn Nu và ghi nhận hàng chục căn nhà vẫn bị nước ngập từ 0,5 đến 1 mét.

Căn nhà sàn chưa đầy 50 m2 của bà Siu H'Dri vẫn đang bị ngập sâu khoảng 0.5 mét trong nước. Tuy vậy, gần 19 người thuộc ba thế hệ phải chen chúc sinh hoạt tạm bợ.

Chị Siu H'Luyên, con gái bà H'Dri cho biết khi bão số 13 tới, nước lên nhanh nên chỉ kịp ôm con chạy qua nhà mẹ ở. Sau hơn 2 tuần, căn nhà của chị vẫn bị ngập sâu nên vợ chồng chị cùng 4 người con vẫn chưa thể về nhà. "Ở nhà mẹ đông, khi ngủ thì nằm chen nhau, nước sinh hoạt cũng không có nên rất bất tiện nhưng cũng phải chấp nhận vì nhà tôi vẫn ngập sâu" - chị Siu H'Luyên nói.

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 2.

Nhiều nơi ở Buôn Nu vẫn ngập sâu trong nước

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 3.

Căn nhà sàn chưa đầy 50 m2 của bà Siu H'Dri đang ngập trong nước nhưng vẫn là nơi sinh sống của 19 người của 3 thế hệ

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 4.

Cách đó không xa, vợ chồng chị Nay H'Ri cùng 4 con nhỏ phải dựng lều ở tạm trong nhiều ngày chờ nước rút

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 5.

Do nằm ở vùng trũng, nước xung quanh đã rút nhưng nhiều ngôi nhà Buôn Nu vẫn ngập trong nước

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 6.

Nhiều hộ chưa thể trở về nhà

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 7.

Khi chúng tôi có mặt, khoảng 30 hộ dân với 100 nhân khẩu vẫn chưa thể về nhà do nước lũ chưa rút

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 8.

Bà Rơ Ô Loan cùng con cháu dựng lều ở tạm trên bãi đất trống gần ngôi nhà bị ngập

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 9.

Đã nhiều ngày nay, căn lều là nơi ở tạm của một gia đình ở Buôn Nu

Còn chị Nay H'Ri thì cho biết cơn bão số 13 gia đình chị phải sơ tán đến trường học để tá túc. Khi bão lũ qua, học sinh đi học lại mà căn nhà chị vẫn ngập sâu nên gia đình phải ra bãi đất trống gần nhà dựng lều ở tạm. "Nhà tôi có 6 người, con lại còn nhỏ nên đi ở nhờ rất bất tiện nên mới ra đây dựng lều ở. Mong nước rút nhanh để tôi có thể về nhà" - chị Nay H'ri nói.

Cạnh căn lều của chị Nay'Hri, 3 căn lều khác với hàng chục nhân khẩu đang ở trong tình trạng tạm bợ, chờ nước rút để về nhà.

Nước lũ kéo dài ở Gia Lai khiến người dân khốn khổ và khó khăn sinh sống - Ảnh 10.

Hàng chục căn nhà đang chìm trong nước lũ

Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết Buôn Nu trước đây là khu vực lòng hồ trũng, khi nước lũ đổ về khiến nơi đây bị ngập sâu. Dù nước lũ rút nhưng nơi đây là vùng trũng nên nước không thể thoát. Sau khi khảo sát, chính quyền địa phương đã thống nhất mở dòng chảy để nước rút nhanh. Sau khi nước rút hoàn toàn, xã sẽ phun tiêu độc, khử trùng, huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh và ổn định đời sống.

Ưu tiên di dời người dân đến nơi an toàn

Theo thống kê của UBND xã Uar, Buôn Nu có 453 hộ với 2.221 nhân khẩu. Mưa lớn khiến 235 hộ (882 nhân khẩu) phải di dời khẩn cấp; 131 hộ bị ngập sâu từ 0,8-1,2 m. Hai đoạn đường nội buôn dài khoảng 100 m vẫn còn chìm trong nước 0,2-0,3 m, gây nhiều trở ngại cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Nhằm bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực phía Tây tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 5-12-2025, phê duyệt Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho 7 dự án tái định cư tại các xã 7 phía Tây tỉnh Gia Lai, tổng kinh phí hơn 880 tỉ đồng. Buôn Nu thuộc nhóm dự án được ưu tiên triển khai giai đoạn 2025-2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bảo đảm nơi ở ổn định, an toàn cho các hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Tin liên quan

Nước lũ về nhanh, hàng chục ghe thuyền bị cuốn trôi, ngập hơn 1.000 căn nhà

Nước lũ về nhanh, hàng chục ghe thuyền bị cuốn trôi, ngập hơn 1.000 căn nhà

(NLĐO) - Từ đêm 3-12 đến sáng 4-12, mưa lớn và nước lũ làm nhiều tàu thuyền của ngư dân tại Lâm Đồng bị cuốn trôi, hơn 1.000 căn nhà ngập sâu

Nước lũ về nhanh, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng

(NLĐO) - Nước lũ dâng bất thường khiến Quốc lộ 1 qua ngã ba Gộp ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng chục hộ dân phải sơ tán

Khánh Hòa: Nước lũ liên tục dâng cao, hơn 9.000 nhà dân ngập nặng

(NLĐO)- Đến sáng 19-11, nhiều khu vực ở Khánh Hòa vẫn trong tình trạng ngập nặng, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, 12 người bị chết và mất tích

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo