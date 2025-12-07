Gia Lai: Nước lũ hàng chục ngày chưa rút, người dân khốn khổ

Ảnh hưởng của bão số 13 cùng đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 20-11 đã khiến Buôn Nu, xã Uar, tỉnh Gia Lai ngập sâu. Nhiều ngày qua, người dân nơi đây chịu cảnh cơ cực khi nước lũ không rút, người dân không thể về nhà.
Theo người dân địa phương, bão số 13 và đợt lũ liền sau đó đã khiến hàng trăm hộ dân ở Buôn Nu phải di dời khẩn cấp đến trường học, các cơ quan nhà nước để được an toàn.
Lũ đã qua nhiều ngày những nhiều ngôi nhà ở Buôn Nu vẫn ngập trong nước, người dân phải dựng lều ở tạm
Khoảng 15 ngày sau khi trận lũ lịch sử đi qua, chúng tôi có mặt tại Buôn Nu và ghi nhận hàng chục căn nhà vẫn bị nước ngập từ 0,5 đến 1 mét.
Căn nhà sàn chưa đầy 50 m2 của bà Siu H'Dri vẫn đang bị ngập sâu khoảng 0.5 mét trong nước. Tuy vậy, gần 19 người thuộc ba thế hệ phải chen chúc sinh hoạt tạm bợ.
Chị Siu H'Luyên, con gái bà H'Dri cho biết khi bão số 13 tới, nước lên nhanh nên chỉ kịp ôm con chạy qua nhà mẹ ở. Sau hơn 2 tuần, căn nhà của chị vẫn bị ngập sâu nên vợ chồng chị cùng 4 người con vẫn chưa thể về nhà. "Ở nhà mẹ đông, khi ngủ thì nằm chen nhau, nước sinh hoạt cũng không có nên rất bất tiện nhưng cũng phải chấp nhận vì nhà tôi vẫn ngập sâu" - chị Siu H'Luyên nói.
Còn chị Nay H'Ri thì cho biết cơn bão số 13 gia đình chị phải sơ tán đến trường học để tá túc. Khi bão lũ qua, học sinh đi học lại mà căn nhà chị vẫn ngập sâu nên gia đình phải ra bãi đất trống gần nhà dựng lều ở tạm. "Nhà tôi có 6 người, con lại còn nhỏ nên đi ở nhờ rất bất tiện nên mới ra đây dựng lều ở. Mong nước rút nhanh để tôi có thể về nhà" - chị Nay H'ri nói.
Cạnh căn lều của chị Nay'Hri, 3 căn lều khác với hàng chục nhân khẩu đang ở trong tình trạng tạm bợ, chờ nước rút để về nhà.
Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết Buôn Nu trước đây là khu vực lòng hồ trũng, khi nước lũ đổ về khiến nơi đây bị ngập sâu. Dù nước lũ rút nhưng nơi đây là vùng trũng nên nước không thể thoát. Sau khi khảo sát, chính quyền địa phương đã thống nhất mở dòng chảy để nước rút nhanh. Sau khi nước rút hoàn toàn, xã sẽ phun tiêu độc, khử trùng, huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh và ổn định đời sống.
Ưu tiên di dời người dân đến nơi an toàn
Theo thống kê của UBND xã Uar, Buôn Nu có 453 hộ với 2.221 nhân khẩu. Mưa lớn khiến 235 hộ (882 nhân khẩu) phải di dời khẩn cấp; 131 hộ bị ngập sâu từ 0,8-1,2 m. Hai đoạn đường nội buôn dài khoảng 100 m vẫn còn chìm trong nước 0,2-0,3 m, gây nhiều trở ngại cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.
Nhằm bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực phía Tây tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 5-12-2025, phê duyệt Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho 7 dự án tái định cư tại các xã 7 phía Tây tỉnh Gia Lai, tổng kinh phí hơn 880 tỉ đồng. Buôn Nu thuộc nhóm dự án được ưu tiên triển khai giai đoạn 2025-2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bảo đảm nơi ở ổn định, an toàn cho các hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.
