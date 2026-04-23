Gia Lai phát động Tháng Công nhân và tôn vinh lao động tiêu biểu

Ngày 23-4, tại Nhà Văn hóa – Thể thao thuộc thiết chế Công đoàn Gia Lai (Khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu năm 2026.





Các đại biểu tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Phong Vũ – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành.

Tháng Công nhân năm nay mang chủ đề "Công nhân Gia Lai: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động". Theo LĐLĐ tỉnh, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai như "Đối thoại tháng 5", diễn đàn góp ý xây dựng Công đoàn trong kỷ nguyên mới, chương trình "Cảm ơn người lao động", các hoạt động chăm lo đời sống và phát động thi đua lao động sáng tạo.

Các cấp công đoàn đặt mục tiêu 100% công đoàn xã, phường tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng; trên 60% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tham gia; thành lập mới 49 công đoàn cơ sở, phát triển 3.000 đoàn viên; ký mới 42 thỏa ước lao động tập thể; giới thiệu 260 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận đóng góp của công nhân, người lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, chú trọng đào tạo kỹ năng, nhất là kỹ năng số.

Các đại biểu thực hiện bấm nút khởi động Tháng Công nhân năm 2026.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Gia Lai biểu dương 50 công nhân tiêu biểu, 20 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, 20 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc; trao 50 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.