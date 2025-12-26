HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Quốc Doanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Ông Nguyễn Quốc Doanh, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Gia Lai, được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh kể từ ngày 1-1-2026.

Chiều 25-12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai đối với ông Nguyễn Quốc Doanh.

Ông Nguyễn Quốc Doanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng (bên phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Quốc Doanh.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo VKSND Tối cao đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Doanh, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1-1-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng chúc mừng ông Nguyễn Quốc Doanh được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đề nghị tân Phó Viện trưởng cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Doanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai - Ảnh 2.

Lãnh đạo VKSND Tối cao và lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Doanh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quốc Doanh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo VKSND Tối cao và cấp ủy, chính quyền địa phương; khẳng định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức VKSND tỉnh Gia Lai giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

chính quyền địa phương Viện kiểm sát nhân dân Phó Chủ tịch UBND giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy
    Thông báo