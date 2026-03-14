Thời sự Xã hội

Gia Lai siết tiến độ xây trường nội trú vùng biên, cảnh báo cắt hợp đồng nhà thầu yếu

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên, cắt hợp đồng đơn vị thi công yếu.

Ngày 14-3, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận của ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, về chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc tiến độ dự án xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới.

Qua kiểm tra thực tế, làm việc với các đơn vị liên quan, ông Lâm Hải Giang thấy rằng chủ đầu tư và các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai dự án. Tuy vậy, hầu hết các gói thầu đều chậm tiến độ.

Gia Lai tăng tốc xây dựng trường nội trú vùng biên cho học sinh 2026 - Ảnh 1.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra tiến độ công trình tại xã Ia Puch

Thời điểm kiểm tra, lực lượng thi công tại công trình không đảm bảo số lượng theo cam kết, công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng chưa sẵn sàng để triển khai theo tiến độ đề ra. UBND tỉnh Gia Lai nhận định, nếu tình trạng trên không được khắc phục kịp thời, dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch.

Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm việc cụ thể với từng nhà thầu để rà soát tiến độ thực hiện. Các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết, không có giải pháp khả thi để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cần phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn đất san lấp và vật liệu xây dựng như bê tông tươi, gạch…, tránh ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Nếu đến hạn đề ra mà nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng.

Từ ngày 16-11-2025, 7 trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới tại tỉnh Gia Lai đã được khởi công, tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng. Các công trình có quy mô 212 lớp học, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 7.420 học sinh.

Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai: "Thi công trường nội trú liên cấp phải nhanh, chất lượng"

