Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai: "Thi công trường nội trú liên cấp phải nhanh, chất lượng"

Ngày 21-1, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại 4 dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Nan và Ia Dom.

Đây là 4 trong tổng số 7 trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng chất lượng phải đảm bảo tuyệt đối

Tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch, công trình đã được san lấp xong mặt bằng, đang được khẩn trương thi công phần móng. Tại đây, nhiều tốp với hàng trăm công nhân đang tất bật thi công các hạng mục.

Tại công trường, ông Lâm Hải Giang trực tiếp đi bộ kiểm tra các hạng mục thi công, đồng thời hỏi thăm đời sống sinh hoạt, lao động, ăn ở và giải trí của công nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà thầu quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công nhân làm việc tại khu vực biên giới, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Hàng trăm công nhân thuộc Công ty TNHH xây dựng Nhật Quang đang hối hả thi công trên công trình

Ông Nguyễn Trung Quyền, đại diện Công ty TNHH xây dựng Nhật Quang - nhà thầu thi công dự án, cho biết đang dồn lực thi công và tự tin hoàn thành công trình theo kế hoạch vào tháng 8-2026.

Đánh giá tiến độ công trình tại xã Ia Púch, ông Lâm Hải Giang khẳng định đây là dự án quan trọng, phục vụ nhu cầu học tập của người dân. Dù mới triển khai, tiến độ thi công đang được đảm bảo. Để hoàn thành đúng kế hoạch, ông đề nghị các nhà thầu và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, không để gián đoạn thi công. "Đây là công trình thi công trong thời gian gấp, vừa thiết kế vừa thi công nên các đơn vị phối hợp nhịp nhàng. Thi công nhanh nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt chất lượng, đảm bảo an toàn trong thi công" - Phó chủ tịch Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Ông Lâm Hải Giang động viên, khích lệ những công nhân đang miệt mài thi công trên công trường

Ông Lâm Hải Giang cũng đề nghị đơn vị giám sát xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng hạng mục, tăng cường giám sát chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai, cần tính toán phương án thi công phù hợp với điều kiện mùa mưa để điều phối công việc hợp lý, hiệu quả.

