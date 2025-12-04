HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh viên mất liên lạc gần 1 tháng

Đức Anh

(NLĐO) - Công an đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nam sinh viên quê Gia Lai mất liên lạc gần 1 tháng qua sau khi thông báo nghỉ học vì nợ nần.

Sáng 4-12, Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai cho biết đã phát thông báo truy tìm người mất tích đối với Trần Quang Mạnh (SN 2005; thường trú xã Ayun) sau khi nam sinh này mất liên lạc với gia đình gần 1 tháng qua.

Gia Lai: Tìm kiếm nam sinh viên mất liên lạc gần 1 tháng - Ảnh 1.

Công an xã Ayun đăng thông báo tìm kiếm Mạnh

Theo thông tin ban đầu, Mạnh là sinh viên năm 2 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM.

Đầu tháng 11-2025, Mạnh gọi về gia đình thông báo do vướng nợ nần nên đã xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm kiếm tiền trả nợ. Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc được với Mạnh.

Gia đình đã tìm kiếm qua nhiều kênh, liên hệ bạn bè, các mối quan hệ nhưng vẫn chưa xác định được nơi ở hiện tại của Mạnh. Trước khi mất liên lạc, Mạnh thuê trọ trên đường Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP HCM.

Công an xã Ayun đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến Mạnh vui lòng liên hệ đại úy Nguyễn Hoài Linh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Ayun (SĐT: 0334.816.789) hoặc ông Trần Quang Hà, bố của Mạnh (SĐT: 0326.093.421).

