Khu vực sông Dinh - nơi tìm thấy thi thể của người đàn ông

Ngày 8-11, UBND xã Nam Trạch cho biết sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông L.V.T. (SN 1968, trú tổ dân phố Thắng Lợi, xã Nam Trạch) - người bị mất liên lạc khi đi chăn bò.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 6-11, ông T. dắt bò đi thả tại khu vực lô cao su Bến Cát (tổ dân phố Xung Kích, xã Nam Trạch). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, không thấy ông T. về nhà, người thân tổ chức tìm kiếm và phát hiện áo quần, điện thoại, dép, đồng hồ và mũ của ông để lại trên bờ sông Dinh.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm, huy động người dân cùng tham gia rà soát khu vực ven sông.

Đến khoảng 11 giờ ngày 8-11, sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể ông T. được tìm thấy tại một đoạn sông gần nơi ông mất liên lạc.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.