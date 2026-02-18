HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CSGT phát hiện hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 2 Tết

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, CSGT các địa phương đã xử lý 2.812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 17 vụ, giảm 9 người chết, giảm 24 người bị thương.

CSGT phát hiện hơn 2 . 800 Trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Quảng Trị). Đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.

Tình hình giao thông, tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh, khu vực bến cảng, bến xe, nhà ga, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Theo Cục CSGT, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.490 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.812 trường hợp; vi phạm về tốc độ 745 trường hợp; chở quá số người quy định 9 trường hợp…

