Kinh tế

Giá nông thủy sản miền Tây: Thương lái tranh nhau mua cá kèo ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Cá kèo ở tỉnh Cà Mau được thương lái thu mua với giá cao trong thời gian dài đã giúp nhiều hộ nuôi có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng

Sáng 18-10, theo ghi nhận của phóng viên, cá kèo loại 40 con/kg tại tỉnh Cà Mau được thương lái đến tận ao nuôi của người dân thu mua với giá 160.000 đồng/kg; loại 50 con/kg giá 138.000 đồng/kg…

Loại cá này được tiểu thương bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau và ở miền Tây cao hơn giá thu mua trong người dân từ 22.000 – 50.000 đồng/kg (tùy loại và thời điểm).

- Ảnh 1.

Giá cá kèo được thu mua với giá cao trong thời gian dài đã giúp hộ nuôi thu về lợi nhuận khá

Ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết vào cuối tháng 3 (âm lịch), gia đình đã mua 6 kg cá kèo giống với giá 25 triệu đồng/kg về thả nuôi. Sau hơn 4 tháng, cá kèo đạt trọng lượng 35.000 con/kg thì gia đình ông đặt lú bắt cá bán cho tiểu thương ở một số chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh.

"Với 2 ao nuôi có diện tích hơn 2.000 m2, vụ này sau khi trừ hết chi phí thì gia đình tôi chắc chắn sẽ thu lãi hơn 200 triệu đồng" – ông Toàn cười nói.

Ông Nguyễn Văn Den (ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) lý giải: "Cá kèo giữ giá ở mức cao trong thời gian dài là do loại đặc sản này trên thị trường hút hàng dẫn đến thương lái tranh nhau mua. Sau khi trừ tiền mua con giống, thức ăn thì vụ cá này gia đình tôi cũng bỏ túi hơn 300 triệu đồng".

Thương lái sau khi thu mua cá kèo trong người dân sẽ vận chuyển đến các tỉnh, thành phố phía Nam để bán cho nhà hàng, quán ăn…

"Tôi bán cá kèo vào thị trường TP HCM và một số tỉnh ở miền Tây là nhiều nhất. Loại đặc sản trên khi vào các nhà hàng và lên đến bàn ăn của thực khách thì có giá rất cao" – thương lái Nguyễn Văn Đông (ngụ tỉnh Cà Mau) tiết lộ.


Cà Mau miền tây cá kèo giá kỷ lục
