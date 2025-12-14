Giá nông thủy sản miền Tây: Thương lái tranh nhau mua cá kèo, tôm đất Cà Mau

Ngày 14-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cá kèo thiên nhiên trên thị trường tỉnh Cà Mau được thương lái đến tận nhà của người dân thu mua 200.000 đồng/kg và bán ra thị trường với giá 280.000 đồng/kg; cá kèo nuôi loại 40 con/kg giá bán tại chợ 220.000 đồng/kg.

Một loại đặc sản khác của tỉnh Cà Mau là tôm đất được thương lái thu mua với giá 130.000 đồng/kg và bán ra thị trường với giá 180.000 đồng/kg.

Cá kèo và tôm đất hút hàng, thương lái tranh nhau mua với giá cao

Theo lý giải của thương lái, giá cá kèo và tôm đất tăng mạnh trong những ngày gần đây là do hút hàng nên các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh thu mua 2 loài đặc sản trên để làm khô cung ứng ra thị trường dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Đảo (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết giá cá kèo tăng mạnh đã giúp ông và nhiều hộ nuôi khác trúng đậm vụ nuôi cuối năm.

"Tôi vừa thu hoạch 2 ao nuôi cá kèo, nhờ bán được giá cao nên vụ này gia đình thu lãi hơn 230 triệu đồng. Qua Tết Nguyên đán, tôi sẽ cải tạo lại ao và mua con giống về thả nuôi vụ mới" – ông Đảo phấn khởi nói.