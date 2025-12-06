HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tuyệt chiêu nhận biết cua biển Cà Mau chất lượng đến người dùng

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Cua biển Cà Mau có thịt săn chắc, ngon ngọt, nhiều dinh dưỡng… nên được đánh giá là loại cua ngon và chất lượng nhất Việt Nam.

Ngày 6-12, theo ghi nhận của phóng viên, cua cốm trên thị trường Cà Mau được thương lái thu mua với giá 550.000 đồng/kg; cua gạch giá 450.000 đồng/kg và cua y nhất (cua đực có trọng lượng 3 con/kg) giá 300.000 đồng/kg.

Tuyệt chiêu chọn cua cốm Cà Mau - Ảnh 1.

Tuyệt chiêu chọn cua cốm Cà Mau - Ảnh 2.

Tuyệt chiêu nhận biết cua cốm là những con cua biển đang ôm nhau hoặc phần dưới yếm của cua cái có lông màu đỏ

Trường hợp cua biển thương phẩm trói bằng dây nilon sẽ được thu mua với giá cao hơn từ 20.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại) so với cua cột bằng dây vải (dây vải thấm nước nên tăng trọng lượng).

Tuyệt chiêu chọn cua cốm Cà Mau - Ảnh 3.

Cua cốm Cà Mau khi chế biến món ăn

Theo nhiều lão nông, số lượng cua cốm trên thị trường không nhiều bởi người dân khi thu hoạch cua nuôi trong vuông tôm ít khi bắt được loài đặc sản trên.

"Khi thăm rập bắt được 2 con cua biển đang ôm nhau hoặc dưới yếm của cua cái (cua yếm vuông) có lông màu đỏ thì con đó là cua cốm. Tuy cua cốm được thu mua với giá cao nhưng do lâu lâu mới bắt được vài con nên tôi thường để lại cho con cháu ăn chứ không bán" – ông Nguyễn Văn Quận (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) chia sẻ tuyệt chiêu.

Ông Dư Thái Bình (ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho hay đã có nhiều năm gắn bó với nghề thu mua cua biển ở Cà Mau và cua cốm thường có nhiều vào những tháng đầu mùa mưa.

"Hằng ngày, cơ sở của tôi thu mua từ 300 – 500 kg cua biển Cà Mau để bán cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện, đã hết mùa cua cốm nên giờ chúng tôi chỉ mua được từ 5 – 10 kg/ngày. Cua cốm là loại cao cấp nhưng bị hạn chế về số lượng do không chủ động được nguồn hàng" – ông Bình tiết lộ.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, địa phương hiện có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng hơn 31.000 tấn/năm. Cua biển Cà Mau có thịt săn chắc, ngon ngọt, nhiều dinh dưỡng… nên được đánh giá là loại cua ngon và chất lượng nhất Việt Nam.


đặc sản Cà Mau cua biển Cà Mau cua cốm
