Giá quýt hồng Lai Vung giảm mạnh sau vụ Tết

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết), ông Đoàn Anh Tâm (ngụ xã Hòa Long) đã bắt tay vào việc chăm sóc hơn 5.000 m2 quýt hồng. Theo ông Tâm, quýt hồng là loài cây khó chăm sóc, đòi hỏi sự tỉ mỉ từ người trồng. Sau khi thu hoạch vụ Tết, nếu cây quýt không được chăm sóc đúng kỹ thuật thì rất dễ nhiễm bệnh, thậm chí là chết.

Nông dân thủ phủ quýt hồng đang tỉa bông cho cây quýt sau Tết

Để chuẩn bị cho vụ quýt mới, ông Tâm đã bổ sung phân lân và xịt tạo mầm cho cây. Đồng thời, giữ độ ẩm tốt cho cây quýt hồng. Có như thế thì mới giúp cây trồng nhanh lấy lại sức.

Hơn 12 giờ trưa mùng 6 Tết, dưới ánh nắng gay gắt, anh Nguyễn Văn Tho (ngụ xã Phong Hòa) vẫn miệt mài tỉa hoa, vô dinh dưỡng, tưới nước chăm sóc tích cực để cây quýt hồng trong vườn phục hồi dinh dưỡng, chuẩn bị cho vụ mới.

Theo kinh nghiệm của anh Tho, sau thu hoạch vụ Tết, cây quýt hồng bị kiệt sức vì đã vắt hết dinh dưỡng cho những trái quýt hồng. Vì vậy, thời điểm đầu năm mới, khi tiết trời mùa xuân đang ấm áp, thuận lợi, anh Tho thuê thêm nhân công để nhanh chóng dưỡng lại cho cây mau khỏe. Đặc biệt, anh Tho rất chú trọng đến việc bồi bổ để cây khỏe phục vụ cho đợt tưới quan trọng vào tháng 2 âm lịch để dưỡng bông cho vụ quýt Tết năm sau.

Để cây không bị suy kiệt, nông dân canh tác quýt hồng đang bón phân và chống đỡ cho cành cây sau thu hoạch

Vẫn còn một số ít diện tích quýt hồng chưa thu hoạch trái

Những trái quýt hồng cuối vụ chín mọng nhưng nhà vườn không vui vì giá bán sụt giảm

Bên cạnh các nhà vườn bán trước Tết, một số nhà vườn khác tại xã Hòa Long còn tồn lượng quýt hồng khá lớn. Vừa bán xong các giỏ hàng quýt hồng sau cùng, nhiều nhà vườn rất mừng nhưng cũng buồn vì giá cuối vụ chỉ khoảng 15.000-20.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000-30.000 đồng so với vụ Tết Nguyên đán.