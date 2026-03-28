Kinh tế

Công ty của bầu Đức tính trồng thêm 700 ha sầu riêng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố trồng thêm 700 ha sầu riêng, 1.000 ha dâu tằm và 7.000 ha cà phê

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2026 với nhiều chỉ tiêu đầy tham vọng.

Theo đó, công ty của bầu Đức đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.624 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.202 tỉ đồng, tương đương biên lợi nhuận gần 49%.

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến chia cổ tức năm 2027 là 500 đồng/cổ phiếu, còn lại sẽ tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027 là cà phê và dâu tằm.

Công ty bầu Đức mở rộng diện tích trồng sầu riêng và cà phê năm 2026 - Ảnh 3.

Bầu Đức mang sầu riêng đãi cổ đông

Về kế hoạch đầu tư 2026, Hoàng Anh Gia Lai dự định trồng mới 7.000 ha cà phê; 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng.

Phục vụ chiến lược trồng 20.000 ha cà phê, năm 2026 Hoàng Anh Gia Lai sẽ đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu (3.000 ha sẽ thu hoạch bói năm 2027) và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê từ vỏ cà phê.

Theo bầu Đức, hiện tại, so sánh hiệu quả kinh tế thì cây sầu riêng đang cao hơn so với cà phê. Tuy nhiên, với quy mô lớn thì trồng cà phê thuận lợi hơn do có thể trồng công nghiệp.

Hoàng Anh Gia Lai hiện có 2.000 ha sầu riêng với giống chủ lực là Monthong và Musang King. Theo kế hoạch, đến năm 2027, diện tích sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai là 3.000 ha, năng suất ở giai đoạn kinh doanh bình quân 30 tấn/ha/năm.

Liên quan đến cổ phiếu HAG, bầu Đức mới đây thông báo đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện trong 6 phiên, từ ngày 11 đến 18-3, sớm hơn nhiều so với thời hạn đăng ký mua dự kiến kết thúc vào ngày 7-4. Ước tính, bầu Đức đã chi khoảng 75 tỉ đồng để mua số cổ phiếu này.

Sau giao dịch, bầu Đức đã nâng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên 29,61% vốn điều lệ.

Tin liên quan

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp nhất 3 tháng, Bầu Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp nhất 3 tháng, Bầu Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

(NLĐO) – Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG

Công ty của bầu Đức lãi kỷ lục do đâu?

(NLĐO) – Chỉ trong quý IV/2025, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã lãi kỷ lục 931 tỉ đồng

Công ty bầu Đức "dứt duyên" với vị ân nhân đầu tiên

(NLĐO) – Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã thoái vốn sạch khỏi HAGL Agrico

