HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nam giới uống sữa đậu nành có làm giảm sinh lý?

Liên Anh

(NLĐO) - Nam thanh niên có thói quen uống sữa đậu nành mỗi sáng. Sau 6 tháng sử dụng, gần đây, anh cảm thấy giảm ham muốn, đôi khi không cương cứng như trước.

Ngày 6-4, TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men's Health, cho biết tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh nhân đến khám với tâm trạng lo lắng, kèm giảm ham muốn vì cho rằng uống sữa đậu nành nhiều khiến anh rơi vào tình trạng trên. 

Nam giới uống sữa đậu nành có làm giảm sinh lý? - Ảnh 1.

Nhiều người có quan niệm đàn ông uống sữa đậu nành sẽ yếu sinh lý

Nam bệnh nhân (29 tuổi) đến khám vì giảm ham muốn. Anh cho biết 6 tháng qua, có thói quen uống sữa đầu nành gần như mỗi sáng (1 hộp 200-250ml). Gần đây, anh tự thấy giảm ham muốn, đôi khi cương không như trước. Tìm hiểu thông tin, anh lo đậu nành làm "tụt testosteron" nên đi khám. 

Sau khi tiếp nhận, qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết anh thường xuyên ngủ lúc 1 giờ sáng, ăn tối muộn, ít vận động, thường uống rượu bia vào cuối tuần. Đáng chú ý, trong 6 tháng anh tăng 5kg. Tại đây, anh được chỉ định kiểm tra một số xét nghiệm nội tiết và chuyển hóa. Kết quả ghi nhận testosteron toàn phần buổi sáng bình thường.

BS Duy cho biết với mức uống "1 ly/ngày", bằng chứng khoa học cho thấy isoflavon không làm giảm testosteron ở nam giới. Đối với trường hợp bệnh nhân này bác sĩ tư vấn nên ngủ sớm, giảm mỡ bụng, tăng vận động, hạn chế rượu bia; đồng thời giảm lo âu quá mức về một loại thực phẩm. 

"Phần lớn "yếu sinh lý" ở tuổi trẻ liên quan đến lối sống và stress hơn là do đậu nành" - BS Duy nhấn mạnh.

Theo BS Duy, nhiều người cho rằng đậu nành chứa "estrogen thực vật", trong đó có chứa isoflavon, một nhóm hợp chất có cấu trúc tương tự estrogen. 

Tuy nhiên, "tương tự" không đồng nghĩa với "giống hệt". Isoflavon không phải là hormone của cơ thể người và tác động của chúng yếu hơn nhiều so với estrogen nội sinh. 

Cách cơ thể nam giới phản ứng với isoflavon còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, hệ vi sinh đường ruột, liều lượng và thời gian sử dụng.

Trong đời sống, nhiều người có xu hướng suy luận đơn giản có estrogen sẽ dẫn đến giảm testosteron gây yếu sinh lý. Nhưng sinh lý nam giới không chỉ phụ thuộc vào một hormone. Đó là tổng hòa của ham muốn, khả năng cương, tâm lý, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, tình trạng mỡ bụng, rượu bia, thuốc lá và mức độ vận động. Không ít trường hợp khi thấy "phong độ giảm", người ta dễ quy cho ly sữa đậu nành mỗi ngày, trong khi nguyên nhân thực sự lại nằm ở thức khuya, stress kéo dài hoặc tăng cân.

Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy tiêu thụ đậu nành và isoflavon không làm giảm testosteron ở nam giới trong mức sử dụng thông thường.  Trong y văn có ghi nhận một số ca hiếm, ví dụ nam giới xuất hiện tình trạng vú to. 

Tuy nhiên, điểm chung là họ tiêu thụ đậu nành ở mức cực đoan có trường hợp uống gần 3 lít sữa đậu nành mỗi ngày trong thời gian dài. Khi ngừng sử dụng, các triệu chứng cải thiện. Những tình huống như vậy không đại diện cho đa số người dùng ở mức bình thường.

Theo BS Duy, quan niệm "đàn ông uống sữa đậu nành sẽ yếu sinh lý" không được ủng hộ bởi bằng chứng khoa học hiện nay. Với đa số nam giới, việc sử dụng sữa đậu nành ở mức hợp lý trong chế độ ăn đa dạng là an toàn và không làm giảm testosteron. 

Khi gặp vấn đề về sinh lý, cách tiếp cận hiệu quả hơn là nhìn vào tổng thể lối sống thay vì đổ lỗi cho một ly sữa đậu nành mỗi ngày.

Tin liên quan

Thuốc tăng cường sinh lý có ảnh hưởng đến thận?

Bạn đọc H.D.T (ngụ TP HCM) hỏi: Tôi năm nay 42 tuổi, thỉnh thoảng có dùng thuốc tăng cường sinh lý để cải thiện chuyện "chăn gối".

Suy giảm sinh lý sau tuổi 40: Đừng coi thường dấu hiệu đầu tiên

(NLĐO) - Sau tuổi 40, nhiều nam giới bắt đầu gặp vấn đề về sinh lý, đặc biệt là rối loạn cương dương. Đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên.

Thủ phạm gây yếu sinh lý ở quý ông ít ai ngờ

(NLĐO) - Trong phòng ngủ của nhiều đàn ông thời hiện đại, kẻ phá vỡ cuộc yêu không phải bệnh lý mà là… những suy nghĩ chạy đua trong đầu

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo