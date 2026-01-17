HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Giá tour Tết đi Thái Lan, Singapore dịp Tết đắt hay rẻ?

Thái Phương

(NLĐO) – Nhu cầu đặt tour Tết Nguyên đán 2026 của du khách đang tăng, trong đó nhiều điểm đến ở Đông Nam Á được lựa chọn.

Ngày 17-1, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy nhiều doanh nghiệp lữ hành đang đẩy mạnh quảng bá tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán 2026, trong bối cảnh nhu cầu đi du lịch của người dân tăng rõ rệt khi kỳ nghỉ Tết đang đến gần.

Chị Mỹ Hạnh (ngụ TPHCM) cho biết đang tìm tour liên tuyến Thái Lan – Malaysia cho cả gia đình vào dịp Tết năm nay. 

"Cả nhà tôi ưu tiên tour Thái Lan – Malaysia vì không cần visa, thời gian bay ngắn, phù hợp với kỳ nghỉ Tết. Tôi đang tham khảo tour khởi hành mùng 2 Tết, lịch trình 5 ngày 4 đêm, giá dao động khoảng 12 – 13 triệu đồng/khách. Một số công ty khác chào giá cao hơn, khoảng 18 triệu đồng/khách, tùy chất lượng dịch vụ và điểm tham quan" – chị Hạnh cho hay.

Giá tour Tết 2026 đi Thái Lan , Singapore tăng cao , du khách cần lưu ý gì? - Ảnh 2.

Giá tour đi Thái Lan Tết 2026 được một công ty du lịch chào bán

Theo các doanh nghiệp như Vietravel, Lữ hành Saigontourist, Kiwi Travel, Vinagroup hay Benthanh Tourist, lượng khách quan tâm và đặt tour Tết tăng dần khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào mùa cao điểm lớn nhất trong năm của ngành du lịch. Các tour nước ngoài ghi nhận mức tăng tốt nhờ tâm lý du khách muốn "đổi gió" trong dịp Tết và tận dụng kỳ nghỉ để đi xa.

Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết nhu cầu đặt tour Tết tại đơn vị này đã bắt đầu sôi động. Trong đó, các tuyến nước ngoài, nhất là khu vực Đông Nam Á, thu hút nhiều sự quan tâm. Các tour có thời gian bay ngắn, thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý và phù hợp với quỹ thời gian nghỉ Tết không quá dài đang được nhiều gia đình lựa chọn. 

"Những điểm đến như Thái Lan, Singapore – Malaysia, Bali (Indonesia) hay Brunei hiện nằm trong nhóm tour được khách hỏi nhiều nhất. Giá tour Tết đi Thái Lan từ khoảng 13,999 triệu đồng/khách, Singapore từ 25,999 triệu đồng, tour liên tuyến Singapore – Malaysia từ 22,999 triệu đồng. So với Tết năm ngoái, giá tour Đông Nam Á tăng nhẹ, chủ yếu do chi phí vé máy bay và dịch vụ địa phương tăng trong cao điểm" - đại diện Lữ hành Saigontourist thông tin.

Giá tour Tết 2026 đi Thái Lan , Singapore tăng cao , du khách cần lưu ý gì? - Ảnh 3.

Giá tour liên tuyến Singapore - Malaysia tại một công ty du lịch

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, bên cạnh tour nội địa, các tour khu vực Đông Nam Á đang ghi nhận mức độ quan tâm và đặt chỗ tăng khá tốt. Những điểm đến như Thái Lan, Singapore, Malaysia tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ khoảng cách gần, thời gian di chuyển ngắn và không cần xin visa. 

Vietravel đang mở bán nhiều chương trình tour Đông Nam Á dịp Tết với mức giá từ khoảng 6,99 – 14,9 triệu đồng/khách cho hành trình 4 – 5 ngày, tùy điểm đến và dịch vụ. Riêng tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm có giá từ 6,99 – 8,99 triệu đồng/khách. 

So với Tết năm trước, giá tour được giữ ổn định nhờ doanh nghiệp chủ động làm việc sớm với các hãng hàng không và đối tác dịch vụ.

