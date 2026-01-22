Giá trị của danh thắng Hòn Vọng Phu vừa được chi 17 tỉ đồng để bảo vệ

Ngày 22-1, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Ban QLDA dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng, đi kiểm tra thực tế hiện trạng hòn Vọng Phu trên núi An Hoạch (núi Nhồi, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) để cho ý kiến, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Khu vực núi An Hoạch (núi Nhồi) - nơi có danh thắng hòn Vọng Phu

Trước đó, di tích hòn Vọng Phu sau nhiều lần bị sét đánh gây bong vỡ, có nguy cơ đổ sập nên UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định duyệt chi 17 tỉ đồng để bảo tồn, gia cố chống sập đổ.

Tuy nhiên, sau khi di tích được gia cố xong đã gây ra nhiều tranh cãi do công trình có màu trắng sáng. Việc bỏ ra số tiền 17 tỉ đồng để bảo vệ một khối đá có thực sự cần thiết.

Trước thông tin phản ánh của báo chí và dư luận xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao các sở, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, dư luận xã hội; bảo đảm thống nhất, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Hòn Vọng Phu được UBND tỉnh Thanh Hóa chi 17 tỉ đồng để gia cố do nhiều lần bị sét đánh

Liên quan đến những thông tin liên quan tới việc "cứu" di tích hòn Vọng Phu, theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa, cụm di tích nghệ thuật, danh lam thắng cảnh núi An Hoạch trước nằm trên địa bàn phường An Hưng (TP Thanh Hóa cũ), nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa là một trong những cụm di tích, danh thắng độc đáo khi còn lưu giữ rất nhiều bia ký bằng đá, hệ thống bia Ma Nhai khắc trên vách đá độc đáo tại Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải thông tin thêm rằng An Hoạch là tên gọi của một ngọn núi cổ xuất hiện sớm nhất từ thời Lý, gắn liền tên chùa Báo Ân; kể từ đó trở về sau, cái tên An Hoạch được các triều đại phong kiến sử dụng là một đơn vị hành chính cấp xã với thôn trực thuộc Nhuệ thôn (Nhồi thôn) xã An Hoạch huyện Đông Sơn cũ. Chính vì vậy dân gian gọi những thắng cảnh núi non, hang động, cơ sở thờ tự nơi đây là thắng cảnh núi Nhồi.

Hòn Vọng Phu sau khi được gia cố đang gây ra nhiều tranh cãi

Khu vực núi Nhồi nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa cũ khoảng 3 km về phía Tây Nam, đây là nơi sơn kỳ thủy tú có vị trí địa lý đặc biệt, được thiên nhiên ưu đãi gắn với nhiều danh lam thắng tích hang động nổi tiếng như chùa Báo Ân, núi An Hoạch thời Lý, chùa Bảo Sơn, chùa Tiên Sơn, chùa Quan Thánh triều hậu Lê...".

Đặc biệt, theo ông Hải, nơi đây xưa kia được các vị vua và những bậc danh thần, các bậc tao nhân mặc khách đến du lãm, thưởng ngoạn cảnh đẹp khắc thơ lưu đề, đặc biệt cuối triều hậu Lê, Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa người cùng thôn đã đến cho khắc tượng mình và các tượng quan hầu, voi ngựa trên vách núi lưu truyền mãi mãi về sau.

Chữ khắc trên núi và các bài thơ Ma Nhai độc đáo khắc lên đá tại di tích chùa Quan Thánh nằm trong cụm di tích núi An Hoạch

"Đối với Hòn Vọng Phu, ngoài ý là biểu tượng cao đẹp cho lòng thủy chung, son sắt của người phụ nữ, nó còn có ý nghĩa về giá trị văn hóa, lịch sử. Bởi, tại thân phiến đá có một văn bia Ma Nhai được khắc trực tiếp vào đá. Nội dung văn bia đề bốn chữ Hán lớn "kiệt nhiên trung trĩ" (nghĩa là phiến đá cao vút đứng một mình giữa không trung, một kiệt tác thiên nhiên ban tặng). Bên phải bốn ký tự ghi: "Thành Thái Mậu dần thu" (khắc mùa thu năm Mậu Dần (1890) đời vua Thành Thái). Bên dưới đề "Thanh Hóa tổng đốc Hà Đình Nguyễn Thuật phụng sắc" (Tổng đốc Thanh Hóa hiệu Hà Đình tên là Nguyễn Thuật vâng sắc khắc)"- ông Hải nói.

Bốn chữ Hán lớn khắc trên thân hòn Vọng Phu

Cũng theo ông Hải, hiện nay những tác phẩm điêu khắc như tượng người, voi ngựa đá và hệ thống văn khắc như văn bia, thơ Ma Nhai thuộc cụm di tích núi Nhồi là những di sản hết sức có giá trị, như một minh chứng lịch sử, thế nhưng một số đã bị phá hủy, đánh đá mất đi... vì thế, để góp phần tuyên truyền quảng bá, phát huy tác dụng di tích, gìn giữ, bảo tồn các di tích tại cụm di tích núi An Hoạch là rất cần thiết.