Giá vải thiều tăng cao chưa từng có, loại đẹp và chất lượng cao giá từ 130-150 ngàn đồng/kg

Ghi nhận trên thị trường, giá vải thiều đang được bán lẻ ở mức giá 70.000 – 80.000 đồng/kg. Nếu loại đẹp, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giá từ 130-150 ngàn đồng/kg, đặc biệt vải trứng có thời điểm bán tới hơn 300 ngàn đồng/kg.



Tại một cửa hàng bán trái cây sạch ở phường Hoàng Mai, Hà Nội, vải thiều Lục Ngạn được rao bán lẻ 135 ngàn đồng/kg, nếu mua theo thùng 5 kg sẽ có giá 675 ngàn đồng/thùng.

Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 4-6, sản lượng vải thiều tiêu thụ của địa phương đã đạt khoảng 35.000 tấn. Đây là tín hiệu rất tích cực.

"Giá đầu vụ đạt trên 50.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 80.000 - 90.000 đồng/kg. Hiện giá bình quân vẫn duy trì trên 60.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các năm trước" – ông Thi cho hay.

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh giới thiệu về vải thiều của địa phương

Theo ông Thi, nhiều thương nhân đã chủ động đến tận vườn để ký kết hợp đồng thu mua. Người dân không còn phải tự vận chuyển nông sản đi tiêu thụ như trước mà được thu mua, sơ chế, đóng gói ngay tại vườn.

Trong khi đó, vải thiều chính vụ ở Thanh Hà, Hải Phòng được bán với giá 80.000 đồng/kg, cao hơn cùng thời điểm năm ngoái khoảng 60.000 đồng.

Giá vải tăng cao do sản lượng vải thiều chính vụ năm nay giảm mạnh. Xã Thanh Hà trồng 938,4 ha vải. Toàn xã có hơn 250 ha vải được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, được quy hoạch thành các vùng sản xuất tập trung với 17 tổ sản xuất.

Việc đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều tới nhiều thị trường khó tính cũng đang được triển khai.

Theo Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (Mỹ), những ngày đầu tháng 6-2026, hai lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam (khoảng 2 tấn) đã được xuất khẩu từ Việt Nam sang thành phố Houston, bang Texas (Mỹ).

Nhờ được vận chuyển bằng đường hàng không, đặc sản này đã giữ được màu sắc, hương vị và chất lượng đặc trưng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hệ thống siêu thị, chợ châu Á và cộng đồng người tiêu dùng tại Mỹ.

Công ty CP Ameii dự kiến vụ vải thiều năm nay sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải tươi sang các thị trường Mỹ, Australia, Nhật Bản, Pháp… Mỗi tuần, công ty dự kiến xuất khẩu từ 120-150 tấn vải theo đường hàng không và đường biển.