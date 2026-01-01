HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 1-1: Giá vàng thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay đi xuống trong bối cảnh thị trường bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Giá vàng hôm nay 1-1: Giá vàng thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay đi xuống

Khoảng 5 giờ ngày 1-1-2026 ( giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 tại 4.319 USD/ounce, giảm 55 USD so với mức cao nhất trong phiên là 4.374 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sụt giảm đáng kể trong bối cảnh nhà đầu tư bán chốt lời để đón năm mới 2026.

 Kim loại quý này rơi xuống mức giá thấp nhất trong ba tuần qua. Giá vàng giao tháng 2 – 2026 cũng giảm 52,9 USD xuống còn 4.333 USD/ounce.

Trên các thị trường khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, giá dầu thô giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 58 USD/thùng, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,1% cũng gây áp lực đi xuống giá vàng hôm nay

Kết thúc năm 2025, thị trường tài chính quốc tế chứng kiến giá vàng tăng hơn 60-65%, lập hàng chục kỷ lục mới nhờ bất ổn địa chính trị, nhu cầu trú ẩn an toàn và sức mua từ ngân hàng các ngân hàng trung ương. Các dự báo từ J.P. Morgan, Bank of America và Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy năm 2026, vàng vẫn có dư địa tăng giá nhưng tốc độ có thể chậm hơn do hoạt động chốt lời.

Giá vàng hôm nay 1-1: Giá vàng thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 31-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn phục hồi theo đà đi lên của giá thế giới, vàng nhẫn trơn mua vào còn 147,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 31-12: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 31-12, biến động rất mạnh giữa lúc tình hình chính trị quốc tế nóng lên

Tối 30-12, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, vẫn thấp nhất trong 3 tuần

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại nửa triệu đồng/lượng sau khi lao dốc theo giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
