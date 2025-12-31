HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 31-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn phục hồi theo đà đi lên của giá thế giới, vàng nhẫn trơn mua vào còn 147,9 triệu đồng/lượng.

Sáng 31-12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 152,4 triệu đồng/lượng, bán ra 154,4 triệu đồng/lượng – tăng trở lại 200.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.  

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các công ty công bố mua vào chỉ còn 147,9 triệu đồng/lượng, bán ra 150,9 triệu đồng/lượng – tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. 

Giá vàng trong nước phục hồi sau một ngày giảm rất mạnh. Mỗi lượng vàng miếng, vàng nhẫn mất hàng triệu đồng chỉ trong 1 ngày, lùi xa khỏi mốc đỉnh xấp xỉ 160 triệu đồng. Dù phục hồi nhưng giá vàng trong nước vẫn đang ở mức thấp nhất từ đầu tháng 12 tới nay. 

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại vào sáng 31 - 12 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC phục hồi trở lại

Giá vàng trong nước biến động những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, tính tới 9 giờ 30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.360 USD/ounce, phục hồi hơn 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Còn nếu so với hai phiên trước, giá vàng vẫn giảm rất mạnh và lùi xa khỏi mốc kỷ lục hơn 4.500 USD/ounce.

Dù phục hồi đi lên nhưng giới phân tích cho rằng sức ép chốt lời trong ngắn hạn vẫn còn. Bởi giá vàng đã tăng rất mạnh khoảng 170% trong năm 2025.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn khoảng 138,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại vào sáng 31 - 12 - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 31-12: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu

Giá vàng hôm nay 31-12: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 31-12, biến động rất mạnh giữa lúc tình hình chính trị quốc tế nóng lên

Tối 30-12, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, vẫn thấp nhất trong 3 tuần

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại nửa triệu đồng/lượng sau khi lao dốc theo giá thế giới.

Sáng 30-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm đến 5,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 30-12, đồng loạt giảm rất mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo