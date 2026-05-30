Sáng 30-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rút ngắn cách biệt với giá thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 30-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rút ngắn cách biệt với giá thế giới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại lên 159 triệu đồng/lượng.

Sáng 30-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 156 triệu đồng/lượng, bán ra 159 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Công ty Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức thấp hơn nhiều, mua vào 156,2 triệu đồng/lượng và bán ra 158 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI bán ra vàng miếng quanh 158,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty SJC, PNJ giao dịch lần lượt là 155,8 triệu đồng/lượng và 158,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ bán ra vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC - ở mức 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 2026: Cách biệt so với giá thế giới rút ngắn bất ngờ - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce, tăng gần cả trăm USD/ounce chỉ trong 1 phiên. 

Nếu so với mức thấp nhất trong khoảng 3 ngày qua, mỗi ounce vàng tăng tới 170 USD/ounce. Trong phiên đêm qua, rạng sáng nay, giá vàng có lúc còn leo sát mốc 4.600 USD/ounce – trước khi giảm trở lại.

Giá vàng bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc, có lúc rớt xuống chỉ còn 87,3 USD/thùng trước khi đóng cửa ở mức 91,1 USD/thùng.

Chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng rớt khỏi mốc 99 điểm, đóng cửa tuần giao dịch ở mức 98,9 điểm, lùi về mức thấp nhất trong 2 tuần qua.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm mạnh trong tháng 5 khi các nhà giao dịch dự đoán một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran là có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và dần dần khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mức cách biệt rút ngắn bất ngờ so với những ngày trước. Nếu so với mức đỉnh kỷ lục 30 triệu đồng/lượng vài tháng trước, cách biệt giá vàng trong nước và thế giới hiện tại đã thu hẹp rất nhanh.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại giảm sau một tuần tăng giảm đan xen, tiêu thụ cà phê nội địa tăng cùng với sự thay đổi khẩu vị đáng kể.

Giá vàng hôm nay, 30-5: Tiếp tục tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên khi kỳ vọng lạm phát giảm do giá dầu thô đi xuống, tình hình tại Trung Đông chưa hạ nhiệt

Tối 29-5, giá vàng tăng rất mạnh, bạc cũng theo sát

(NLĐO) – Mỗi ounce vàng tăng tới gần 200 USD/ounce chỉ trong một ngày, kéo giá vàng thế giới xấp xỉ 4.600 USD. Giá bạc cũng lên tiếp.

giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo