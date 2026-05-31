Kinh tế

Giá vàng hôm nay 31-5: Ba tuần, người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn lỗ gần chục triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng trở lại trong khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp tuần thứ 3, lùi sâu khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 31-5 đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 30 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Trong tuần, giá vàng biến động rất mạnh với biên độ hàng trăm USD/ounce. Mốc thấp nhất, giá vàng lùi sâu chỉ còn 4.370 USD/ounce trong khi ngay sau đó tăng mạnh lên xấp xỉ 4.600 USD/ounce.

Những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột ở Trung Đông, biến động của giá dầu thô và đồng USD đang tác động tới giá vàng. Trong dự báo mới nhất trên Kitco, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều cho rằng kim loại quý sẽ tăng tiếp. 

Trong nhóm chuyên gia Phố Wall, có 12 nhà đầu tư tham gia khảo sát, 75% dự báo giá vàng tăng tiếp, chỉ 17% cho rằng giá sẽ giảm và 8% còn lại nêu quan điểm giá đi ngang.

Tương tự, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng tích cực. Kết quả khảo sát trực tuyến ở Main Street với 39 nhà đầu tư tham gia, cho thấy 44% người tham gia kỳ vọng giá vàng có cơ hội tăng tiếp; 26% cho rằng giá giảm và số còn lại 31% nói giá đi ngang.

Ông Lukman Otunuga, quản lý cấp cao về phân tích thị trường tại FXTM, cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ đã mang lại kỳ vọng cho thị trường toàn cầu, dù chưa ký kết chính thức. Dù vậy, vàng - vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn - thường chịu áp lực đi xuống, nhưng vẫn tiếp tục tăng cùng với thị trường chứng khoán.

Diễn biến trên tiếp tục cho thấy vàng chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi USD và kỳ vọng về lãi suất. Giá dầu Brent đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong tháng kể từ năm 2020 - sự suy yếu hơn nữa trên thị trường dầu mỏ có thể làm giảm bớt nỗi lo lạm phát. Nếu USD yếu hơn, vàng có thể nhận được thêm động lực tăng giá trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay 31 - 5: Xu hướng tăng giá và lỗ lớn cho người mua vàng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Tương tự, ông Adam Turnquist, chiến lược gia tại LPL Financial, cho biết dù lợi suất tăng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm dần và tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện đã gây áp lực lên giá vàng kể từ tháng 3, nhưng những yếu tố thuận lợi về cấu trúc dài hạn vẫn còn hiện hữu.

"Nhu cầu từ ngân hàng trung ương vẫn mạnh mẽ trong quý đầu tiên, tăng 17% so với quý trước. Những lo ngại xung quanh thâm hụt ngân sách của Mỹ, rủi ro lạm phát dai dẳng, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và xu hướng đa dạng hóa đồng USD rộng hơn liên quan đến sự không chắc chắn về chính sách tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn cho vàng" - ông Adam Turnquist nói.

Với giá vàng trong nước, diễn biến lại ngược chiều thế giới khi tính tới sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 156 triệu đồng/lượng, 159 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty SJC, PNJ giao dịch lần lượt là 155,8 triệu đồng/lượng và 158,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong 3 tuần gần nhất, giá vàng trong nước đã mất hơn 8 triệu đồng/lượng. Nếu những người mua vàng trong 3 tuần qua, bán ra lúc này có thể lỗ nhiều nhất tới cả chục triệu đồng/lượng. 

Giá vàng hôm nay 31 - 5: Xu hướng tăng giá và lỗ lớn cho người mua vàng - Ảnh 3.

Đồ họa AI: Lam Giang

 

Sáng 30-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rút ngắn cách biệt với giá thế giới

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại lên 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 30-5: Tiếp tục tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên khi kỳ vọng lạm phát giảm do giá dầu thô đi xuống, tình hình tại Trung Đông chưa hạ nhiệt

Tối 29-5, giá vàng tăng rất mạnh, bạc cũng theo sát

(NLĐO) – Mỗi ounce vàng tăng tới gần 200 USD/ounce chỉ trong một ngày, kéo giá vàng thế giới xấp xỉ 4.600 USD. Giá bạc cũng lên tiếp.

