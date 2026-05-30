Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 30-5: Tiếp tục tăng mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên khi kỳ vọng lạm phát giảm do giá dầu thô đi xuống, tình hình tại Trung Đông chưa hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 30-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.540 USD/ounce, tăng 40 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.500 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.449 USD) thì giá vàng hôm nay tăng tới 91 USD/ounce.

Yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng hôm nay là đà giảm mạnh của giá dầu thô xuống còn khoảng 87,36 USD/thùng. 

Thị trường kỳ vọng một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, giúp khôi phục dần hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Việc giá dầu giảm đã làm hạ nhiệt đáng kể áp lực lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng.

Giới phân tích nhận định giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ kép từ việc giảm kỳ vọng lạm phát nhờ dầu rẻ hơn, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn do tình hình Trung Đông chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu căng thẳng địa chính trị thực sự lắng dịu, đà tăng của vàng có thể bị kìm hãm do đồng USD mạnh lên và lãi suất duy trì ở mức cao.

Giá vàng hôm nay, 29-5: Bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng hôm nay, 29-5: Bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thế giới bất ngờ tăng mạnh khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ kém tích cực, đồng USD suy yếu, chiến sự Iran vẫn căng thẳng...

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh, tăng đến 2,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 29-5, có sự cách biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp và biến động mạnh theo giá vàng thế giới

Tối 29-5, giá vàng tăng rất mạnh, bạc cũng theo sát

(NLĐO) – Mỗi ounce vàng tăng tới gần 200 USD/ounce chỉ trong một ngày, kéo giá vàng thế giới xấp xỉ 4.600 USD. Giá bạc cũng lên tiếp.

