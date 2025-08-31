HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 31-8: Liên tục lập đỉnh, vẫn được đồng loạt dự báo tăng

Thái Phương, Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay không ngừng lập đỉnh mới ở thị trường trong nước, được cả chuyên gia lẫn nhà đầu tư dự báo còn tiếp tục tăng.

Sáng 31-8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI niêm yết ở mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn cuối tuần trước 4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong 2 tuần, giá vàng miếng ở các công ty vàng và ngân hàng thương mại đã tăng hơn 6 triệu đồng/lượng. 

Dù vậy, mức giá trên vẫn chưa phải mốc đỉnh của giá vàng miếng SJC. Một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, Hà Nội thậm chí nâng giá lên mức kỷ lục, 131,6 triệu đồng/lượng mua vào, 132,6 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá tại hệ thống lớn khoảng 2 triệu đồng.

Đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp của vàng miếng, đồng thời xác lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

Cùng xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nới rộng lên vượt 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 31 - 8: Dự báo tăng tiếp với những đỉnh cao mới - Ảnh 2.

Giá vàng được đồng loạt dự báo tăng tiếp

Giá vàng trong nước tăng tới mức khó tin, vượt dự báo của những người lạc quan nhất. Trước đó, một số dự báo cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 130 triệu đồng/lượng trong năm nay. Nhưng chỉ tới thời điểm hiện tại, giá vàng đã vượt qua mốc dự báo sốc này.

Không chuyên gia nào dự báo giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.448 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 2,5 triệu đồng). Giới đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ hưởng lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay tháng 9, trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và lạm phát tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, dòng tiền cũng tiếp tục chọn vàng như kênh đầu tư an toàn khi giá vượt vùng tâm lý 3.400 USD/ounce.

Khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều đồng loạt dự báo giá vàng tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 86% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; không ai nhận định giá vàng giảm và 14% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay 31 - 8: Dự báo tăng tiếp với những đỉnh cao mới - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC liên tục đi lên thời gian qua

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 179 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 68% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Dù giá vàng thế giới được dự báo tăng tiếp nhưng vẫn đang thấp hơn nhiều so với giá vàng trong nước. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại vào khoảng 110 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC tới trên 20 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian qua.

