HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC tự do vượt 133 triệu đồng/lượng, chợ mua bán vàng trên mạng "nóng rực"

Thái Phương

(NLĐO) – Nhiều người sẵn sàng mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn trên chợ mạng khi giá vượt xa 130 triệu đồng/lượng, chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn.

Trưa 30-8, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mốc đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch mua vào 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hơn 1 tuần, giá vàng miếng nhảy vọt từ vùng 125 triệu đồng lên trên 130 triệu đồng/lượng. 

Tuy vậy, đây vẫn chưa phải mốc cao nhất của giá vàng miếng tới thời điểm này. Một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM và Hà Nội báo giá vàng miếng SJC lên tới 132 triệu đồng/lượng mua vào, 133 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp đẩy lên mức cao, 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra là 125 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng / lượng , cảnh báo rủi ro mua bán trên mạng - Ảnh 1.

Các diễn đàn nhộn nhịp khách hỏi mua - bán vàng

Nhộn nhịp hỏi mua bán vàng trên chợ mạng

Do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, nhiều người đã tìm mua vàng trên chợ mạng – qua các diễn đàn trao đổi, mua bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn và vàng nhẫn của các thương hiệu khác như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI…

Tại một diễn đàn giao lưu mua bán vàng trên Facebook với hơn 44.000 thành viên, nhiều người đăng bán vàng nhẫn loại 1 chỉ của DOJI, Bảo Tín Minh Châu và được rất nhiều người tương tác, hỏi về việc giao dịch ở đâu thuận lợi.

"Em cần mua 3 lượng vàng miếng giá tốt, các bác có bán nhắn tin em"; bán 10 lượng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, bác nào cần mua liên hệ số điện thoại…"… Rất nhiều thông báo ra bán vàng trên các diễn đàn.

Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng / lượng , cảnh báo rủi ro mua bán trên mạng - Ảnh 2.

Miếng vàng SJC bên trái là vàng giả. Ảnh: T.D.P

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương khuyến cáo người mua bán vàng cần cẩn trọng vì nguy cơ mua phải vàng giả, vàng nhái là không hiếm. Một số miếng vàng SJC bị phát hiện nhái đều bị công ty SJC bấm lỗ hoặc từ chối mua vào, khi đó, người mua sẽ gặp rủi ro.

"Nếu người dân mua vàng miếng SJC ở trên các hội, nhóm hoặc mua trên mạng thì rủi ro pháp lý còn lớn hơn, chưa kể còn có nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng, vàng giả hoặc lừa đảo" – ông Phương nói.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến nghị người dân cần cẩn trọng khi giao dịch vàng miếng SJC, vàng nhẫn qua chợ mạng để tránh rủi ro bị lừa đảo, mua phải vàng kém chất lượng. Người dân chỉ nên mua vàng miếng tại các điểm bán được cấp phép, tránh tham gia giao dịch trên mạng xã hội hoặc tại các tiệm nhỏ không rõ nguồn gốc để không mất tiền và tránh rủi ro pháp lý.

Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng / lượng , cảnh báo rủi ro mua bán trên mạng - Ảnh 3.

Một miếng vàng SJC nhái. Ảnh: T.D.P

Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng / lượng , cảnh báo rủi ro mua bán trên mạng - Ảnh 4.

Vàng nhái bị công ty SJC bấm lỗ khi phát hiện

 

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC lại tăng dựng đứng, vượt mọi dự báo

Giá vàng miếng SJC lại tăng dựng đứng, vượt mọi dự báo

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC tại các công ty vàng đã bỏ xa mốc 130 triệu đồng/lượng vào sáng nay, tiệm vàng nhỏ cán mốc 132,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 30-8: Tăng rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay 30-8 tiếp tục đà tăng mạnh mẽ bởi lực mua kỹ thuật và làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ

Ngân hàng tặng tiền, chỉ vàng SJC cho khách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

(NLĐO) – Một loạt ngân hàng và ví điện tử đã kết nối với Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng sjc giá vàng pnj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo