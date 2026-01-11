Giá vàng hôm nay 11-1: Đồng loạt dự báo đi lên

Sáng chủ nhật, 11-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua-bán) tăng tới 7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Đây là mức tăng rất mạnh trong một tuần. Với diễn biến này, giá vàng miếng đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Cùng chiều đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% ghi nhận mức tăng cao. Các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 154,3 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng hơn 8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn cao nhất lên tới vùng 159,5 triệu đồng/lượng được ghi nhận tại một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng nhảy vọt lên tới 4.510 USD/ounce, tăng tổng cộng 180 USD/ounce so với tuần trước (tăng khoảng 5,7 triệu đồng).

Giá vàng đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử 4.545 USD/ounce lập vào ngày 26-12-2025.

Giá vàng tăng mạnh trong tuần qua. Ảnh: Tấn Thạnh

Theo khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có tới 88% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 6% dự báo giá vàng giảm và 6% còn lại nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư trả lời. Kết quả tới 69% dự báo giá vàng tăng tiếp trong những ngày tới, 16% cho rằng giá vàng giảm và chỉ 15% ý kiến nhận định kim loại quý đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng tích cực bất chấp đồng USD duy trì ở mức cao. Mức kỷ lục của giá vàng là 4.545 USD/ounce lập hồi cuối năm 2025, hiện không còn quá xa. Trong khi đó, chỉ số USD (DXY) đã vượt 99,1 điểm - mốc cao nhất từ đầu tháng 12-2025 tới nay.

Theo giới phân tích, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và hoạt động mua vào của nhà đầu tư cá nhân vẫn đang hỗ trợ giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143,4 triệu đồng/lượng.

Đồ họa AI - Lam Giang



