Giá vàng hôm nay 11-3 tăng trở lại

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Diễn biến quân sự leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động, qua đó hỗ trợ đáng kể cho giá vàng hôm nay.

Tính đến 5 giờ ngày 11-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.192 USD/ounce, tăng 37 USD so với mức thấp nhất của phiên giao dịch đêm qua là 5.155 USD/ounce.

Giới đầu tư tăng sức mua vàng khi lo ngại bất ổn địa chính trị kéo dài, liên quan đến cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Donald Trump hôm 10-3 cho biết Mỹ và Israel đang đạt được tiến triển đáng kể trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc sớm. Thông tin này phần nào giúp kiềm chế đà tăng của giá dầu.

Tuy nhiên, sau đó, ông Trump lại nói rằng chiến sự có thể còn kéo dài. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiến hành đợt oanh tạc được xem là dữ dội nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Những phát biểu trái ngược khiến giới phân tích nhận định tình hình Trung Đông rất khó đoán định.

Dù Mỹ phát tín hiệu muốn sớm chấm dứt xung đột, Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu trong khu vực Trung Đông, nhưng cường độ được cho đang giảm dần.

Ở các thị trường tài chính khác, đồng USD giảm giá - yếu tố thường hỗ trợ giá vàng đi lên. Trong khi đó, giá dầu thô giảm mạnh còn 84 USD/thùng, sau khi có thời điểm vọt lên gần 120 USD/thùng vào đầu ngày 10-3. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động khoảng 4,1%, phản ánh kỳ vọng lãi suất cao để kiểm soát lạm phát do giá dầu thô biến động khó lường.