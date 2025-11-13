HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 13-11: Vàng thế giới tăng gần 100 USD

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay bất ngờ tăng mạnh, khi thị trường kỳ vọng (Fed) tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12.

Giá vàng hôm nay 13-11: Vàng thế giới tăng gần 100 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng dữ dội

Lúc 6 giờ ngày 13-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã vọt lên 4.196 USD/ounce, tăng 98 USD so với mức đáy 4.098 USD/ounce ghi nhận trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng bứt phá 73 USD, chốt ở mức 4.189 USD/ounce.

Sức bật của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính. Chính phủ Mỹ đang trên đà chấm dứt cuộc đóng cửa kể từ ngày 1-10 do bất đồng về ngân sách. 

Dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố trở lại – bắt đầu từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, có thể "mở đường" cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm % tại cuộc họp tháng 12.

Theo đó, các nhà đầu tư kỳ vọng đồng USD sẽ giảm giá trong tương lai, có lợi cho thị trường vàng, vốn thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và đồng USD suy yếu. Thế nên tại thời điểm này, nhiều người đã tăng sức mua. Giá vàng hôm nay tăng mạnh là tất yếu

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra nhu cầu vàng toàn cầu trong quý II/2025 đã đạt kỷ lục 1.313 tấn, chủ yếu nhờ dòng vốn đổ vào quỹ đầu tư và mua ròng từ các ngân hàng trung ương khoảng 220 tấn, khi kinh tế toàn cầu chao đảo bởi lạm phát và bất ổn địa chính trị.

Giá vàng hôm nay 13-11: Vàng thế giới tăng gần 100 USD - Ảnh 2.


giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
