HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 15-11: Vàng thế giới "bốc hơi" 118 USD

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sự kỳ vọng Mỹ giảm thêm giảm lãi suất đang dần tan biến, giá vàng hôm nay chứng kiến một phiên sụt giảm đầy kịch tính


Giá vàng hôm nay 15-11: Giá vàng thế giới "bốc hơi" 118 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay rơi thẳng đứng

Giá vàng hôm nay "bốc hơi" hàng trăm USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch. Động thái này không chỉ phản ánh sức ép chốt lời từ các nhà đầu tư mà còn bị chi phối bởi những tuyên bố  từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đến đầu ngày 15-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.082 USD/ounce, giảm mạnh 118 USD so với mức đỉnh 4.200 USD/ounce đạt được vào phiên giao dịch đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 75 USD, xuống còn 4.119 USD/ounce.

Sự sụt giảm chớp nhoáng này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi tâm lý thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Trước đó, các nhà đầu tư đã đặt cược mạnh tay vào khả năng Fed sẽ tiếp tục chuỗi cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào tháng 12, sau hai đợt giảm 25 điểm % vào tháng 9 và 10. Tuy nhiên, các quan chức Fed liên tục phát đi tín hiệu "thắt chặt" lãi suất do lạm phát còn ở mức cao, đã dập tắt hy vọng này

Thế nên không ít nhà đầu tư lo ngại đồng USD sẽ tăng giá, bất lợi cho thị trường vàng. Từ đó, nhiều người đã bán ra thu về lợi nhuận đẩy giá vàng hôm nay vào vòng xoáy bán tháo.

Giá vàng hôm nay 15-11: Vàng thế giới "bốc hơi" 118 USD - Ảnh 1.

 

Tin liên quan

Sáng 14-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

Sáng 14-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng vọt theo giá thế giới, vàng miếng SJC vượt xa mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14-11: Sụt giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời

(NLĐO) – Sau phiên bùng nổ chạm ngưỡng cao nhất mọi thời đại, giá vàng hôm nay thị trường vàng quốc tế bất ngờ đảo chiều giảm mạnh

Tối 13-11, giá vàng miếng SJC tăng vọt, áp sát mốc đỉnh lịch sử

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh theo giá thế giới và đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo