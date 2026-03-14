Giá vàng hôm nay, 14-3: Tiếp tục sụt giảm

Đầu ngày 14-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 5.020 USD/ounce, tiếp tục giảm mạnh 110 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.129 USD/ounce.

Giá vàng quy đổi theo tỉ giá VND/USD, hiện chỉ còn hơn 159 triệu đồng/lượng, đánh dấu ngày đi xuống thứ 3 liên tục.

Giá vàng hôm nay giảm rất sâu

Giá vàng suy giảm trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index (DXY) hiện duy trì quanh vùng 99,7-99,8 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trước những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức khoảng 4,2%, tạo thêm áp lực đối với vàng – loại tài sản không sinh lãi. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư mang lại lợi tức ổn định hơn.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng giảm nhẹ và hiện giao dịch quanh mức 94 USD/thùng. Diễn biến này phần nào làm dịu bớt lo ngại về lạm phát do chi phí năng lượng, dù tình hình xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran chưa tạo ra lực đẩy mạnh cho giá vàng như kỳ vọng của thị trường. Trong khi Mỹ và Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự, đồng thời Tổng thống Donald Trump đưa ra những cảnh báo cứng rắn với Iran khi xung đột bước sang tuần thứ hai, giá vàng vẫn không duy trì được đà tăng mạnh.

Theo các chuyên gia, điều này khiến một bộ phận nhà đầu tư thất vọng và lựa chọn bán ra khi kim loại quý không thể bứt phá.

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, cho rằng việc giá vàng giảm là diễn biến dễ hiểu. Theo ông, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra nhu cầu thanh khoản đặc biệt đối với đồng USD, thay vì thúc đẩy dòng vốn đổ mạnh vào vàng như trong nhiều giai đoạn bất ổn trước đây.