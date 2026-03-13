HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 13-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm cả hàng triệu đồng mỗi lượng theo đà đi xuống của giá thế giới.

Sáng 13-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC xuống còn 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% của công ty SJC cũng giảm tương tự, còn 181,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Các công ty khác như Công ty PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra giá vàng nhẫn trơn ở mức 184,8 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao ngay hiện ở mức 5.125 USD/ounce, tăng khoảng 45 USD/ounce so với đầu ngày sau khi rớt mạnh hơn 110 USD vào đêm qua trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trở lại. Chỉ số giá USD (DXY Index) xấp xỉ 100 điểm trong khi giá dầu thô cũng tăng vọt lên quanh mức 100 USD/thùng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh ngày 13 - 3 , ảnh hưởng từ giá vàng thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng đang chịu áp lực trong ngắn hạn nhưng theo giới phân tích, triển vọng dài hạn vẫn tích cực.

Ngân hàng UOB tiếp tục đưa dự báo giá vàng sẽ tăng lên 5.600 USD/ounce trong quý III/2026; khoảng 6.000 USD/ounce trong quý I/2027. Dù trong ngắn hạn, căng thẳng ở Trung Đông khiến đồng USD tăng mạnh, làm giảm vai trò trú ẩn của vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dù căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu lắng dịu, giá vàng vẫn được dự báo duy trì xu hướng tăng nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư.

Số liệu của WGC cho thấy nhu cầu vàng tại khu vực châu Á đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ giá kim loại quý. Điều này thể hiện qua diễn biến giá vàng trong các phiên giao dịch tại châu Á cũng như khối lượng giao dịch lớn trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng cũng tăng đáng kể. Trong tháng 2, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã thu hút thêm khoảng 5,3 tỉ USD, tương đương 26 tấn vàng. Dòng vốn chủ yếu đến từ các quỹ tại Bắc Mỹ và châu Á. Ngược lại, các quỹ ETF vàng tại châu Âu ghi nhận dòng vốn rút ròng khoảng 1,8 tỉ USD, tương đương 13 tấn.

Ở chiều ngược lại, WGC cũng lưu ý một số yếu tố có thể tạo rủi ro cho xu hướng tăng của giá vàng. Mức giá vàng đang ở vùng cao có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc giải ngân.

Ngoài ra, nếu dòng vốn tài chính tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại châu Âu, Nhật Bản và một số khu vực khác, vàng có thể trở nên kém hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác như cổ phiếu. Thực tế, trong tháng 2-2026, một số quỹ ETF vàng tại châu Âu đã ghi nhận dòng vốn rút ra khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh của giá vàng trong tháng đầu năm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 162,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh ngày 13 - 3 , ảnh hưởng từ giá vàng thế giới - Ảnh 3.

giá vàng thế giới giá vàng miếng vàng miếng SJC giá vàng
